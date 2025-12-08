(影) 烏MiG-29精準打擊俄集結區！阻烏軍前進 俄炸哈爾科夫水壩

[Newtalk新聞] 近日，烏克蘭空軍 MiG-29MU1 戰機使用法國 AASM-250 HAMMER 精準炸彈，在東部戰線摧毀俄羅斯集結區，並在投彈後引發多處爆炸，事件經多方來源驗證，屬近期烏軍常見的預防性打擊行動。AASM-250 HAMMER 為滑翔導引炸彈，射程可達 15 至 70 公里，自 2023 年起整合至 MiG-29MU1 升級機型，提升遠距精準打擊能力，降低飛行員暴露風險。分析認為，此行動延續烏軍以 MiG-29MU1 進行精準空襲的模式，有助阻礙俄軍攻勢準備。





與此同時，俄軍對也哈爾科夫地區佩琴尼水庫大壩發動攻擊，使用伊斯坎德爾導彈及滑翔炸彈。該大壩是哈爾科夫與周邊城鎮的重要軍事後勤要道，影片顯示結構嚴重損毀，交通中斷。佩琴尼水庫建於 1962 年，供應哈爾科夫飲用水，2022 年曾遭俄軍導彈襲擊。烏軍表示已啟動替代路線及浮橋，軍事影響有限，但民生用水可能受影響。多家外媒報導指出，俄國此舉旨在破壞烏克蘭補給線。





俄羅斯軍隊攻擊哈爾科夫州的水庫。 圖：翻攝自騰訊網





另一方面，俄羅斯空軍於 6 日晚間在邊境城市別爾哥羅德意外投下 1000 磅導引炸彈，損壞主要變電站並引發局部停電。事件經多個媒體確認，至少造成一輛卡車損毀，無立即傷亡報告。分析指出，此類事故凸顯俄空軍作戰安全問題，並可能影響俄方宣傳敘事。





烏克蘭空軍近期亦投入北約裝備的 F-16 戰機作戰，攜帶美國製滑翔炸彈（GBU-39 SDB）。多份報導確認 F-16 已整合滑翔彈藥，自 11 月底起對俄軍目標展開精準打擊，對俄防空系統構成新挑戰。





掛載「匕首」飛彈的俄軍米格-31K戰鬥機。 圖：翻攝自騰訊網(資料照)





此外，俄羅斯「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈在斯達科斯坦尼夫偏離目標超過 1 公里，落在農田形成大型彈坑。衛星與情報指出，烏克蘭近期電子戰系統升級，如 Lima EW，能干擾導彈導航，使俄方高價精準武器失效。自今年 11 月以來，烏方多次成功偏轉或攔截 Kinzhal 導彈，挑戰俄方「高超音速不可阻擋」的宣傳。





整體而言，烏俄雙方在空軍精準打擊、基礎設施攻擊及電子戰對抗上持續展開攻防，戰場態勢仍高度緊張，民生及後勤設施面臨長期威脅。

