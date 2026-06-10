(影) 無人艇創全球首度海上救援! 阿帕契遭伊擊落美軍開火 川普：有義務「回應」

[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府試圖推動與伊朗間的和平談判，但近期一架美軍 AH-64 阿帕契 ( Apache ) 直升機在荷姆茲海峽地區墜機的事件卻再次點燃了美國與伊朗間的矛盾。在宣布將對伊朗採取「必要的回應」後，美軍中央司令部於 9 日向德黑蘭發起「自衛打擊」，襲擊包含導彈防空指揮中心在內的各項軍事設施。面對華盛頓的軍事威脅，德黑蘭方面也決定以強硬的立場進行回應，進一步加深中東地區的衝突情緒。





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X 推主「Special Kherson Cat」指出，針對日前發生的阿帕契直升機墜機事件，川普於當地時間 9 日透過社群媒體發布貼文，指控伊朗對美軍軍備實施打擊。川普表示，在美軍部隊的援助下，阿帕契上的兩名機組成員已經靠無人艇馳援成功獲救，「但美國仍有義務對此次的攻擊進行回應」。





為報復阿帕契直升機遭擊落，美軍轟炸伊朗多個位於荷姆茲海峽的軍事據點。 圖 : 翻攝自 X / OSINTtechnical





隨後，美軍中央司令部也發布公開聲明，宣布將自美國東部時間 9 日的下午 5 點起，對伊朗發動「自衛打擊」，打擊包含荷姆茲海峽周邊的導彈與防空設施指揮中心，做為美軍阿帕契直升機遭擊落的回應，指控伊朗透過自身軍事實力進行無理的侵略行為。





X 推主「Inty News」則補充稱，在遭到美軍襲擊後，伊朗方面再次擺出強硬的姿態，強調伊朗軍方「不會讓任何攻擊或威脅得不到回應」。同時，伊朗也宣布對美國海軍第五艦隊在巴林的軍事基地發動打擊，「如果衝突持續升溫，我們將可能採取更加嚴厲的回應手段」。





在實施持續數小時的打擊行動後，美軍中央司令部宣布行動結束，強調將會繼續保持高度的警戒，應對伊朗的「無端侵略」。 圖：翻攝自 @CENTCOM X 帳號





隨著中東地區的衝突局勢不斷升溫，X 推主「OSINTtechnical」分析認為，荷姆茲海峽附近水域很可能再次燃起戰火。推主「極光」則指出，中東衝突局勢的升溫與川普日前貿然停止軍事行動，強行推動和平談判的決策有關，「在經過近兩個月的停火談判後，伊朗已經逐漸恢復自信，不再害怕美軍的軍事威懾」。





在實施連續數小時的自衛打擊後，美軍中央司令部於 9 日晚間再次發布聲明，強調相關打擊行動已宣告結束。美軍中央司令部表示，在此次襲擊行動的過程中，美國空軍與海軍的戰鬥機使用精確導引武器，打擊了荷姆茲海峽周邊的伊朗防空系統、地面控制站與監視雷達站，宣稱美軍部隊將持續保持高度的警惕，抵禦德黑蘭方面的「無端侵略」。

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