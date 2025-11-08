影／無緣合體黃仁勳！張忠謀缺席台積電運動會 原因曝光
台積電今（8）日在新竹舉行年度運動會，現場氣氛熱烈。董事長魏哲家主持活動時展現幽默風格，與員工互動熱絡，不過他也提到一件「美中不足」的事，創辦人張忠謀因身體不適未能出席。
魏哲家一登場，全場同仁報以熱烈掌聲與尖叫聲。尚未開口，現場已被歡呼聲包圍。他笑著開場說：「我知道你們想聽什麼，先等一下。」一句話讓全場笑聲不斷，氣氛隨即升溫。
魏哲家回憶，去年首次以董事長身分主持運動會時，曾感性表示「等了26年才站上這個位置」。
他今天再度上台笑說：「今年是第27年、第二次，一回生、兩回熟，會表現得更好一點。」幽默又親切的語氣，讓台下員工笑聲不斷。
魏哲家在致詞中也提到，雖然天氣晴朗、活動順利，但創辦人張忠謀因身體不適，無法親臨現場。他語氣中流露關懷，並祝福張忠謀早日康復。
今年運動會除台積電員工熱情參與外，也迎來重量級嘉賓──輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。當魏哲家提到要介紹一位「特別的來賓」時，全場立刻響起歡呼聲。
魏哲家笑著說：「今天運動會我們有很多好朋友參加，想要跟各位介紹一位特別的來賓，那就是去年我尊稱他『三兆男』，今年他已經身價大增，這叫『五兆男』。」
全場笑聲與掌聲齊起，黃仁勳隨即現身揮手致意，與台積電員工熱情互動，兩人相視而笑，場面溫馨又熱烈。
更多東森新聞報導
GDP上看6％但內需仍冷？大巨蛋火腿名店熄燈
普發1萬填錯、入帳失敗怎麼辦？ 財政部曝解方
不斷更新／黃仁勳現身劉家莊牛肉爐 魏哲家也出席
其他人也在看
全台僅一雙！魏哲家運動鞋受關注 自曝開賣時間
全台僅一雙！魏哲家運動鞋受關注 自曝開賣時間EBC東森新聞 ・ 5 小時前
台積電運動會1／張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：有點小遺憾
台積電創辦人張忠謀今天因為身體不適，臨時缺席在新竹體育場舉行的運動會，董事長魏哲家坦言有點小遺憾，魏哲家並祝福張忠謀早日康復。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」
94歲的台積電創辦人張忠謀今天身體微恙，臨時缺席台積電運動會，讓人關心他的健康狀況。張忠謀養生有一套，包括生活規律、固定運動、飲食清淡，其中早餐必吃一片木瓜，不但改善他長年的胃病，同時也具有抗癌效果。中天新聞網 ・ 6 小時前
黃仁勳驚喜現身台積電運動會 魏哲家宣布員工加碼2.5萬元獎勵
魏哲家致詞前聽到員工歡呼尖叫，幽默地說「我知道你們想聽什麼（意指加碼獎金）」，並透露此次運動會有點遺憾，因為創辦人張忠謀因為身體不適未能到場，並請員工高喊「董事長我愛你，Sophie我愛妳（指張忠謀、張淑芬）」，接著邀請黃仁勳上台。黃仁勳上台隨即喊出「台積電我...CTWANT ・ 9 小時前
輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於今日抵台，準備熱情參與明日台積電（2330）運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，衷心感謝台積電大力配合發展AI（人工智慧），同時也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位，據了解，黃仁勳今日並自由時報 ・ 1 天前
「5兆男」黃仁勳首度出席運動會致辭高喊「台積電我愛你」 指未來有很多事要忙
護國神山台積電今日（11/8）一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。黃仁勳以貴賓身分致辭，他說輝達、台積電的合作關係已超過30年，沒有台積電，就沒有輝達。台積電是「台灣的驕傲，也是世界的驕傲」，並多次高喊「台積電我愛你」。太報 ・ 9 小時前
黃仁勳所到之處粉絲瘋狂 他親曝來台與魏哲家談了何事
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 9 小時前
不愧世界第一 台積運動會ESG做好做滿
台積公司今(8)日於新竹體育場舉辦 2025 年運動會,持續傳承「團結、活力與創新」之主軸,競賽活動有徑賽、趣味競賽,並規畫親子活動體驗區及園遊會,以增進同仁與親友同樂的機會。同時,來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位台積海外廠員工及受訓同仁、以及海外業務代表皆參與今年的運動會,展現台積公司高度的凝聚向心力及多元共融的精神。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台積電明運動會 傳張忠謀將出席、黃仁勳也會來
台積電明運動會 傳張忠謀將出席、黃仁勳也會來EBC東森新聞 ・ 1 天前
快訊／黃仁勳來了！首站台南看3奈米產線逛夜市 明日台積電北上運動會
皮衣教主再次降臨台灣，據悉，黃仁勳下午13:30將抵達台南，先參訪台積電3奈米廠，然後可能逛逛台南夜市，吃吃府城小吃，感受一下遠近馳名的台南甜到底有多甜，鱔魚意麵、棺材板、虱目魚湯等等，都可能是他今天晚餐，逛完夜市後，預計晚上9點北上台北，明天參加台積電運動會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘臨時缺席!婆婆辭世 曾馨瑩強忍悲傷致詞一度哽咽
財經中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導鴻海創辦人郭台銘母親初永真，於6號離世，享嵩壽100歲，身為郭台銘妻子，同時也是「永齡銘馨盃」舞蹈比賽的主辦人曾馨瑩，在婆婆過世後，首度公開露面，致詞時更一度講到哽咽暫停，而先生郭台銘雖然臨時缺席，但仍希望她帶著笑容站上舞台。民視財經網 ・ 2 小時前
NBA/灌籃王又失業！麥克朗如洗三溫暖 簽約10天被裁
據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，溜馬今（7日）宣布裁掉三屆灌籃大賽冠軍麥克朗，並簽下更具經驗的莫里斯（Monte Morris）擔任控球後衛。中天新聞網 ・ 1 天前
台積電運動會熱鬧進行 董座魏哲家腳上的運動鞋超吸睛
台積電今日上午舉行運動會，董事長魏哲家出席時被鏡頭捕捉到穿了一雙超吸睛的運動鞋，上面印有tsmc（台積電英文縮寫）的字樣...聯合新聞網 ・ 7 小時前
道奇封王》大谷翔平經濟效益逾1300億日圓 簽約金兩年就賺回來
洛杉磯道奇隊以10年7億美元簽下大谷翔平，現在從大家搶當贊助商和粉絲狂熱的程度來看，這筆金額一點也不貴。事實證明，日本企業只要能和大谷或道奇合作，就能創下銷售佳績。財訊 ・ 1 天前
台積電運動會》魏哲家加碼特別獎金 7.5萬員工普發2.5萬
護國神山台積電今（8）日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳特別專程來台參加，台積電董事長魏哲家信心十足向員工宣告，台積電不只今年營收與獲利創新高，「每一年都會創新高」，他特別感謝同仁努力及家屬的支持，並豪氣宣布今年仍要發給基層員工一個小禮物，也就是特別獎金加碼到2.5萬元，涵蓋國內外員工，引發全場歡呼尖叫自由時報 ・ 9 小時前
華西街飄香72年甜湯店招牌 燒麻糬日賣上百份
民視新聞／綜合報導隨著冬天到來，天氣逐漸轉冷，位於台北華西街夜市裡，藏著一間老牌的甜湯店，店家招牌的「燒麻糬」、「米糕粥」，已經在地飄香72年，以便宜又好吃聞名，目前業者傳承到第三代，高齡88歲老闆嬤，依舊每天到店裡顧店，有顧客從小吃到大，甚至特地帶外國朋友來朝聖，就為了嘗鮮這台灣道地的古早味。民視 ・ 1 小時前
坦言補充保費「2萬元門檻太低」 陳時中：政策沒有轉彎、要有劫富濟貧精神
為了替健保增加財源，衛福部擬調整補充保費，引發各界反彈，行政院指示暫緩規劃。行政院政務委員陳時中今（11/8）受訪強調，政策「沒有所謂的轉彎」，不過調整額度必須思考，2萬元門檻真的太低，恐怕跟健保基本精神衝突，也會衝擊小資族，起徵額度需要再討論。太報 ・ 7 小時前
健保補充保費徵收 陳時中：2萬元門檻太低
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，但相關政策也因引發民眾反彈，行政院出手喊卡。對此，行政院政務委員陳時中今（8）日談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
快訊／黃仁勳夜衝台南小吃城 三大夜市美食攻略一次看
黃仁勳又要逛夜市囉，外傳今天他首站將降落台南，拜訪完台積電之後，就去夜市逛逛。繼台北的寧夏夜市、饒河夜市，以及台中的逢甲夜市之後，台南的三大夜市，大東、花園、武聖可能又要在他的美食名單中建立清冊！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓星「極樂畫面」手滑上傳！女性芳名「全帶價」下場曝
娛樂中心／李汶臻報導39歲南韓音樂劇演員金駿永（김준영） 近年來憑藉演出音樂劇《拉赫曼尼諾夫》及話劇《莫札特傳》等作品吸粉無數，憑藉精湛演技人氣急速攀升。豈料，他日前卻因在IG私帳手滑上傳一張照片，捲入聲色場所疑雲。他事後急刪照片並發布道歉聲明，但仍遭公司和所有劇組大動作切割。韓國警方也介入調查此案，金駿永是否犯法仍有待釐清。民視 ・ 3 小時前