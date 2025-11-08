影／無緣合體黃仁勳！張忠謀缺席台積電運動會 原因曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）與台積電董事長魏哲家（左）8日一同在新竹縣立體育場出席台積電年度運動會。（圖／中央社）





台積電今（8）日在新竹舉行年度運動會，現場氣氛熱烈。董事長魏哲家主持活動時展現幽默風格，與員工互動熱絡，不過他也提到一件「美中不足」的事，創辦人張忠謀因身體不適未能出席。

魏哲家一登場，全場同仁報以熱烈掌聲與尖叫聲。尚未開口，現場已被歡呼聲包圍。他笑著開場說：「我知道你們想聽什麼，先等一下。」一句話讓全場笑聲不斷，氣氛隨即升溫。

魏哲家回憶，去年首次以董事長身分主持運動會時，曾感性表示「等了26年才站上這個位置」。

他今天再度上台笑說：「今年是第27年、第二次，一回生、兩回熟，會表現得更好一點。」幽默又親切的語氣，讓台下員工笑聲不斷。

魏哲家在致詞中也提到，雖然天氣晴朗、活動順利，但創辦人張忠謀因身體不適，無法親臨現場。他語氣中流露關懷，並祝福張忠謀早日康復。

今年運動會除台積電員工熱情參與外，也迎來重量級嘉賓──輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。當魏哲家提到要介紹一位「特別的來賓」時，全場立刻響起歡呼聲。

魏哲家笑著說：「今天運動會我們有很多好朋友參加，想要跟各位介紹一位特別的來賓，那就是去年我尊稱他『三兆男』，今年他已經身價大增，這叫『五兆男』。」

全場笑聲與掌聲齊起，黃仁勳隨即現身揮手致意，與台積電員工熱情互動，兩人相視而笑，場面溫馨又熱烈。

