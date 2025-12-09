影/無良男 2天前才搶買菜婦 今西門町又搶身障者刮刮樂

台北市一名男子前天才犯下搶奪買菜婦人遭警方認出逮獲，未料他交保後不知悔改，今（9）日凌晨又跑到西門町行搶身障者刮刮樂彩券，被民眾與警方合力壓制送辦。

男子搶走彩券遭熱心民眾撲倒壓制。（圖／翻攝畫面）

警方調查，嫌犯郭姓男子（57歲）有毒品前科以打零工維生，近日缺錢花用心生歹念行搶，7日上午10時許在萬華區和平西路搶走一名婦人放在菜籃推車內錢包，得手1500元後逃逸。

警方將郭男上銬逮捕。（圖／翻攝畫面）

萬華分局警方獲報後調閱監視器，發現嫌犯犯案後還刻意變裝，並多次變換交通工具，先搭公車到大同區再騎Ubike到台北車站，認出嫌犯郭男是警方毒品列管人口，當晚即將他拘提到案移送台北地檢署偵辦。

廣告 廣告

警方查扣搶來的刮刮樂歸還被害人。（圖／翻攝畫面）

未料郭男交保後仍不知悔改，今（9）日凌晨0時許跑到西門町閒晃，見一名身障人士販售彩券，上前假藉要購買刮刮卡，趁對方不備時搶走46張面額100元刮刮卡後逃離現場，被害身障者無力反抗，郭男最終遭現場熱心民眾壓制後由員警逮捕，並將遭搶物品全數查扣發還給被害人，訊後依法移送北檢偵辦。

警方呼籲，民眾對於個人財物應妥善保管，以防不法分子趁機犯案，如遇可疑份子徘徊可立即向警方報案，萬華分局將全力維護轄區治安，防範類似案件再度發生，保障民眾財產安全。

延伸閱讀

影/美鷹會幹部坑殺身障者60萬 強押一家3口畫面曝光

社工竟侵占弱勢者6萬補助款 良心不安自首獲緩刑

身障男搭捷運坐優先席遭拍照公審 老翁被捷警攔下刪文