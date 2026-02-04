（影）無視談判！伊武裝快艇圍攻美油輪 無人機還接近航母遭F-35C擊落

[Newtalk新聞] 美伊關係再度升溫，儘管雙方持續進行戰火談判，但據外媒報導，美軍一架 F-35C 戰鬥機於阿拉伯海擊落一架具敵意逼近「林肯號」航母打擊群的伊朗無人機；同一時間，伊朗革命衛隊（IRGC）武裝快艇更在荷姆茲海峽試圖強行登上美國旗幟油輪，引起國際熱議這場談判是否會順利落幕。





美軍一架 F-35C 戰鬥機於阿拉伯海擊落一架具敵意逼近「林肯號」航母打擊群的伊朗無人機。 圖：翻攝自 X





根據 X 帳號「極光」與「淘喵先生」引述美國官員的消息，當時一架伊朗「沙赫德-139」（Shahed-139）型無人機在距伊朗南部海岸約 500 英里（約 800 公里）處，接近正在阿拉伯海航行的林肯號。美軍表示，曾嘗試透過無線電警告或驅離，但無人機仍持續接近，隨後由一架 F-35 戰鬥機按交戰規則進行攔截並摧毀。

「林肯號」（USS Abraham Lincoln CVN-72）核動力航空母艦戰鬥群。 圖：翻攝自 X





儘管伊朗官方《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）宣稱該無人機在失聯前已「成功將監視影像傳回」給革命衛隊指揮中心，並稱當時正在執行偵察與拍攝任務。但 X 帳號「World Affairs」消息指出，在第一架遭擊落後，伊朗隨即又派出了第二架無人機向林肯號挺進。美軍中央司令部則強調，該無人機是因具備「敵意行為」，基於自衛原則才將其摧毀。





圖為伊朗革命衛隊海軍 (IRGCN) 使用的高速巡邏艇。 圖：翻攝自 X





海上的火藥味同樣濃厚。據《福斯新聞》報導，2 月 3 日清晨，六艘伊朗革命衛隊武裝快艇在霍爾木茲海峽包圍了懸掛美國國旗的油輪「史丹納號」（Stena Imperative）。他們透過無線電命令船長「停止引擎並準備登船」，而「史丹納號」油輪無視停船命令並加速前行，所幸美國海軍軍艦及時介入並展開護送。X 帳號「量子.王文哈哈」指出，該油輪隨後在美軍掩護下抵達安全區域，目前預計將於 2 月 5 日抵達巴林的港口。





六艘伊朗革命衛隊武裝快艇在荷姆茲海峽包圍了懸掛美國國旗的油輪「史丹納號」（Stena Imperative）。 圖：翻攝自 X

