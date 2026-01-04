影/焰爪狂竄！北市民宅大火「兇猛延燒」50歲婦被抬出送醫

火勢相當猛烈！北市今（4日）凌晨發生慘烈民宅大火，有棟公寓的4樓某戶起火狂燃，焰舌狂竄出窗外的畫面相當驚悚，現場救出一位50歲的婦人緊急送醫。

據北市消防局的救援資訊，事發地點在龍江路21巷內，今天凌晨3點3分獲報後立即派起人車趕往，抵達後發現已有濃煙跟明火，旋即佈下水線灌救，直至3點29分完全撲滅火勢。

消防員也在火場救出一位50歲的婦人，檢傷發現意識仍清醒，緊急送北市聯合醫院仁愛院區救治，目前暫無生命危險，經查火場燃燒面積約25平方公尺，主要燃燒屋內的裝潢跟家具，確切起火原因火調科正在釐清。

廣告 廣告

延伸閱讀

影/救不回！國1「小貨車衝邊坡撞樹狂燃」2人慘死

高雄秘境柴山小漁港「情侶墜谷」！警消急搶救

影/捷運頂溪站垃圾桶縱火 15歲男移送少年法庭