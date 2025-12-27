影/熱血！合歡山民眾追雪脫光光 無懼低溫大秀腹肌

大陸冷氣團發威加上水氣充足，合歡山出現降雪情形，今（27日）早8時已積雪超過9公分，不少民眾興奮衝上山賞雪，還脫光上衣大秀青春的肉體。

合歡山追雪民眾脫光上衣。（圖／中天新聞）

合歡山已化為銀白世界。（圖／中天新聞）

從現場畫面可見，今（27日）一早合歡山區就降雪成了銀白世界，許多上山追雪的車輛都被覆蓋厚厚白衣，松雪樓周邊也已積雪9公分，散發浪漫冬日氣息。還有民眾見雪非常興奮，在雪地中短暫脫下上衣拍照、裸著上身大秀青春的肉體，感受低溫與雪景帶來的新鮮體驗。

許多民眾一早衝上合歡山追雪。（圖／中天新聞）

除了合歡山之外，玉山這兩天水氣豐沛，玉山氣象站觀測到今天凌晨開始降雪，清晨6點前雪停，積雪深1.5公分，植被全被覆蓋上一層厚厚的冰霜，景象相當唯美。氣象署提醒，今天溫度及水氣配合之下，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

玉山今晨再度降雪。（圖／氣象署提供）

玉山氣象站被白雪覆蓋。（圖／氣象署提供）

