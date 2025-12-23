影/爆破畫面曝！美軍再打擊疑似運毒船 9月以來105人喪命

美軍南方司令部（SOUTHCOM）當地時間22日宣布，「南方之矛」（Southern Spear）聯合特遣部隊在東太平洋海域，對一艘疑似走私毒品的船隻實施打擊，造成一人死亡。自9月初以來，美軍已知的29次打擊行動，已造成至少105人死亡。

美軍公布的打擊疑似運毒船畫面。（圖／翻攝X @Southcom ）

根據《美聯社》等報導，南方司令部在X平台帳號發布聲明指，情報確認該低輪廓船隻（low-profile vessel）正沿著東太平洋已知的毒品走私路線航行，並從事毒品走私。聲明提到，此次行動中確認擊斃一名「男性毒品恐怖分子」，美軍無人員受傷。報導指，南方司令部並未提供任何證據證明該船隻涉及走私毒品。

美軍公布的影片顯示，該船隻在遭受第一輪攻擊後濺起巨大水花。第2輪攻擊後，船尾起火燃燒。船隻被更多水花吞沒，火勢擴大。影片最後數秒可見船隻在海上漂流，伴隨著大片火光。與先前美軍的打擊行動經常出現船隻突然爆炸的畫面相比，此次攻擊手段似乎略有不同。

一艘疑似運毒船的船尾起火燃燒。（圖／翻攝X @Southcom ）

美軍打擊疑似運毒船的行動正遭到美國國會和人權活動人士的嚴格審視。他們指出，政府幾乎沒有提供證據證明攻擊目標是毒品走私者，並認為這些致命攻擊等同於「法外處決」。

與此同時，美國海岸防衛隊正加強在加勒比海攔截油輪的行動，這是川普政府升級施壓委內瑞拉總統馬杜洛行動的一部分。

