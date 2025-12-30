影／物流公司替詐團投放2.3億廣告 抽傭8％ 被害人近百名 檢警抓人

德博廣告公司涉替詐團投放廣告，詐騙民眾，被害人近百人、損失金額近4億元，去年檢方起訴德博公司負責人等4人，刑事局中打後續追查，有14家倉儲業者以「代收貨款、代付廣告費」方式，替詐團找德博公司投放詐騙包裹、假投資的「一頁式廣告」，投放廣告金額為2.3億元，物流業者抽8％佣金，不法獲利破千萬元，檢警近日收網，帶回廖姓業者等18人，依違反銀行法送辦，檢方命7萬元至10萬元交保。

德博公司涉替詐騙集團投放假投資、詐騙包裹（貨不對版、幽靈包裹），至少有92人上當、損失3.8億元，台北抵檢署去年7月起訴該公司林姓負責人、業務等4人，刑事局中打六隊透過扣案帳冊追查，發現有「達○○際」等14家物流業者，涉替境外不法集團，以「代收貨款、代付廣告費」方式，委託德博公司，在各大入口網站，投放詐騙包裹、假投資廣告。

廣告 廣告

中打六隊報請桃園地檢署檢察官王念珩指揮後，與台北市信義警分局、刑大七隊共辦，今年11月底，同步搜索「達○○際」等多家物流倉儲公司，拘提廖姓男子（53歲）等18人到案，查扣涉案公司相關證物，扣押涉案人現金170萬元、轎車2輛、手機11支、合約書資料等證物。

檢警調查，達○○際運通、禹○貿易、洋○、奇○、匯○智能運籌、長○運通、笛○興業、勝○實業、銳○物流整合行銷、天○集運、楷○供應鏈、皓○國際、速○、承○行銷等14家業者，本業應為貨物運輸，卻頻繁且巨額地支付與本業不符之「廣告費用」。

涉案業者從2022年至2024年，以「代收代付」方式，向對岸的七至八家境外不法集團，收取2.3億元廣告金，用來投放「一頁式詐騙廣告（減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜）」、投資詐騙廣告，從中抽取8％佣金1840萬元，金額達涉違反銀行法的地下匯兌罪嫌，檢方訊問廖男等18人後，命以7萬元至10萬元交保

【看原文連結】

更多udn報導

遊客弄丟飯店鑰匙賠萬元！內行曝背後合理原因

夜市套圈圈驚見「台積電100股」最貴獎品不是它

Google一天只上班4小時？內行揭工時殘酷真相

他噴6千請吃高級牛排 回家前想牽手竟遭女公審