影／特赦殺子案老母親無需等三審定讞 國民黨團籲社家署也須檢討改進

國民黨團呼籲賴總統無需等待所有司法程序終了、現在就可以宣布特赦，別讓這個心碎的老媽媽還得奔波法院、不斷承受這些錐心之痛。

高齡80老母親照顧癱瘓臥床兒子50多年，兩年前確診新冠肺炎後深感無力繼續照顧，最後無奈將兒子殺害，連承審法官也替這起長照悲歌請求總統特赦。國民黨團今天（17日）也呼籲賴總統無需等待所有司法程序終了、現在就可以宣布特赦，別讓這個心碎的老媽媽還得奔波法院、不斷承受這些錐心之痛；更要求專責落實身心障礙者的居家服務的衛福部「社家署」勇敢面對檢討，端出足以說服大家的改善計畫，讓每個家庭都可以被好好接住。

黨團書記長羅智強呼籲賴清德總統能夠特赦長照悲歌下的劉老太太，他說為人子女、為人父母將心比心，自己母親今年也是80歲，經常想著如果是自己也重度癱瘓50年、讓母親獨立照顧，那會怎樣的人間煉獄？光用想像就覺得非常心痛。

羅智強說，這起悲劇其實不是一起簡單的殺人案，地院法官在判決書上寫著常年臥床的被害人身形，竟然與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚也沒有褥瘡，就能看出被告對他這個罹患重度身心障礙、癱瘓在床50年的兒子，是用多大的愛心在照料。被告無法痛下殺手，其實中間的痛苦已經讓她的餘生，都活在自責與傷痛當中，其實已經沒有比這更巨大的懲罰，所以法官認為不管從應報、一般預防或特別預防的刑法目的來說，都沒有再對被告執行法院所宣告執行的必要，建請總統考慮依《赦免法》對被告特赦。

羅智強說，他看到總統府的回應感到有點遺憾，總統府說「要等司法程式結束後再議」。但赦免法第三條寫「受罪行宣告之人經特赦者，免除其刑事之執行；情節特殊者得以其罪行之宣告為無效」。 事實上，法院沒有規定要受罪行宣告確定，才能夠特赦。換言之，並沒有一定要等到司法程序終了，總統才能夠行使特赦，所以在此羅智強還是要呼籲賴清德總統：赦免是超越個案、超越程序的憲政人權，就是要處理像劉老太太這種特殊讓人心碎的案件。如果總統有心宣佈特赦，現在就可以宣佈，不要再讓這個老母親還得奔波法院，再次承受這樣的痛苦。

國民黨立法院黨團上週經過特別討論後，全黨團一致希望以黨團名義，向賴總統來敦請呼籲，希望賴總統能夠對這位劉老太太懷有悲憫，加以特赦。

立委王鴻薇說，這幾年來陸陸續續聽到不少「長照悲歌」，無論是父母或是子女，因為不堪長期照顧，最後只好手刃自己的配偶、子女甚至父母， 每個案件事實上都是一起令人傷心的真實案件。可以看到從107年到113年間，其實每年都有類似的案件發生，到底在司法上該怎樣幫助這些受盡苦難的人？是不是可以請賴總統悲天憫人，救救可憐的老婦人、救救可憐的長照悲歌？

王鴻薇說，大家都看到賴總統今天又出來講話了，但非常遺憾，他還是在聲援立委沈伯洋。對於沈伯洋委員的遭遇，賴總統出面聲援他，王鴻薇說，她沒有什麼意見，但全天下的人、苦難的人更多 ，也希望賴總統能不能把他的視線、把他關懷也能夠普及這些真正需要幫助的人？

立委陳菁徽表示，身為一個醫師、也是一個媽媽，深知全天下每個媽媽都很愛自己的孩，甚至願意為孩子付出生命，從這個媽媽照顧臥床兒子50多年，全身一點褥瘡都沒有，就知道這個媽媽有多麼用心、而且用細心去照料。她深怕自己已經八十多歲，擔心餘日不多，只好出此下策，結束他兒子的生命。

陳菁徽指出，看到部長石崇良也向總統府喊話認為應該要特赦，但陳菁徽說石崇良部長要做的事情更多，這麼說會讓人認為衛福部沒有擔當、不思考如何利用自身職能，讓政策可以變得更好。

陳菁徽說，劉媽媽悶死她照顧了50年的癱瘓兒子，這也讓各界覺得衛福部「社會及家庭署」有所失職，喊話監察院應該介入調查。陳菁徽強調，「社家署」專責落實身心障礙者的居家服務。包括辦理身體照顧服務、家務服務、友善訪視及送餐到家等等；還包括身心障礙者家庭支援服務、機構式的照顧以及個別化專業服務的中央機關；更是《身心障礙者權益保障法》的主責機關，但自從發生劉媽媽長照悲歌案例至今，都還沒有聽到社家署主動站出來、作出任何的檢討；更別說點進社家署官網，「落實身心障礙者權益保障白皮書」竟然還停留在2009年、也就是16年前所訂定的 內容，完全沒有與時俱進。換句話說，社家署放任16年的施政時差，才造成這場悲劇。

陳菁徽說，今天整個國民黨團當然一定要呼籲總統應該特赦這位老媽媽；但同時也要求衛福部與社家署能勇敢面對檢討，端出足以說服大家的改善計畫以及未來精進預防措施，讓每個家庭都可以被好好接住。（張柏仲報導）

