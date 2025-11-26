影/狀況危急！台東夫妻「連人帶車」墜2層樓深溪谷

台東縣太麻里鄉北里村昨（25）日傍晚傳出墜溪意外，一對來自台東市的夫妻因天色昏暗加上路況不熟，誤將車輛駛上產業道路邊緣，連人帶車墜入約兩層樓深的文里溪溪床。

事發現場。 （圖／報系資料照）

據悉，這對夫妻昨日下午赴金峰鄉山區探訪友人，傍晚返程行經北里村時不慎發生意外。由於先前豪雨沖刷，溪床出現顯著高低落差，車輛墜落文里溪的溪床瞬間，車頭垂直撞擊地面，導致車體嚴重凹陷變形。

事發現場。 （圖／報系資料照）

警消抵達現場時發現，妻子已自行脫困爬出車外，坐在溪床旁的大石上等候救援；丈夫則仍受困於變形車體內。所幸兩人意識清楚、生命跡象穩定，僅有輕微擦挫傷。消防隊隨即調派器材車，運用機械吊臂將受困者逐一吊掛上岸脫困。

救援畫面。 （圖／中天新聞）

救援畫面。 （圖／中天新聞）

夫妻兩人均表示有胸痛及擦挫傷症狀，經救護車送往醫院接受進一步治療，目前無生命危險。

救援畫面。 （圖／中天新聞）

救援畫面。 （圖／中天新聞）

