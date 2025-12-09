影/狀況緊急！雲林狂男「揮刀挾持鄰居狠劈頭」

最新消息，雲林縣大屯昨天（8日）上午發生挾持鄰居還持刀砍傷對方的驚悚案件，嫌犯是一位地方上的頭痛人物，攻擊行為已經不是第一次，鄰居慘被砍得滿頭血，傷者的家人痛斥相關單位1年來毫無作為。

爆料民眾是這位被砍傷鄰居的家人，她憤怒把整起事件po文到「虎尾人讚出來」臉書社團，指出這名男子已經不是第一次有攻擊行為，「過去多次在住家附近做出攻擊行為，丟玻璃瓶、吼叫、失控行為都有，曾被強制就醫 2–3 個月出院後又回到社區，危險行為仍持續甚至疑似有吸毒問題，（希望相關單位查清楚）」。

她也沉痛表示，1年來全家人已經陸續向警察、 里長、派出所的所長、鎮長反映過、報案過！她也向鎮長說：「拜託一定要注意，他出來又會再傷人，真的很危險」，但卻被無視，「結果呢？永遠都是治標不治本！感覺我們像是沒有背景的小人物，大家都當作沒看到，警察說不要理他，保護好自己就好， 公所說他們無權羈押或決定治療，「 每次就醫一段時間又放回來， 社區居民每天像在等不定時炸彈爆炸」、「這次真的爆炸了，我爸就這樣被砍了！！」

她提供事發當下的影片，表示這位狂男昨天一大早跑來家門口謾罵，母親當下就報警，但是警察很久都沒來，「警局離我們家不到5分鐘，後來對方等我爸回家，拿刀砍，我媽才騎機車過去警局說，出人命了！他們才開車前往」。

爆料民眾難過地說，她們這些受害者都得「自己付醫藥費、自己付修繕費、自己裝監視器、自己承擔恐懼，自己提心吊膽每天過生活而危險的人卻被當成需要照顧的個案輕輕放下？那我們呢？我們不是人嗎？」

文末她也拜託大家「幫忙讓事情被看見，不是不願意體諒精神疾病，而是 高風險個案完全沒管理、政府互踢皮球、制度漏洞大到可以走火車，最後受害的永遠是老實人！請大家分享出去，讓更多人看到，不然今天是我爸，明天可能就是別人家的」，轄區警方目前對此事暫無回應。

