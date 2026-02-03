影/狀況超硬！新竹「社區大火」1男1女緊急送醫

今（3日）清晨5時在新竹市北區發生社區大火，火舌伴隨濃煙向外竄出，畫面相當駭人，警消獲報後迅速出動人車趕往灌救，將一對同為28歲的男女救出送醫。

火災現場。 （圖／中天新聞）

新竹市消防局的救援資訊，今天凌晨5點29分密集接到3通報案專線，表示位於中山路上一棟住宅社區的7樓冒出火光，當下立刻調度13部消防車輛、36名消防員趕往，現場並部署雲梯車執行高樓救援任務。

火災現場。 （圖／中天新聞）

抵達現場後，消防員發現起火樓層濃煙密布，研判內部可能有人受困，立刻展開破門救援，搜救小組冒險深入火場，最終尋獲1名男性及1名女性民眾。28歲男子手臂有燒燙傷痕跡，28歲女子則出現輕微嗆傷反應，所幸都意識清楚，已由救護車送往醫療院所診治。

火災現場。 （圖／中天新聞）

在消防人員積極搶救下，火勢於清晨5點55分宣告撲滅，整個救災過程約耗時26分鐘。經現場勘驗，過火範圍大約1.5坪左右。火警期間，該棟大樓共計102位居民迅速自行疏散到戶外安全地帶，配合受困獲救的2人，整體傷亡情況尚屬輕微。

消防局已在事發地點周圍設置封鎖警戒線，火災調查人員將進場蒐集相關跡證，以查明真正起火原因及財產損害程度。消防單位提醒市民務必重視居家防火安全，定期檢視電器線路與瓦斯設備，避免類似意外再度發生。

