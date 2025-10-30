（影）狂秀末日武器! 才大誇「海燕」 普丁又宣佈完成「波塞頓」核魚雷測試

[Newtalk新聞] 據俄羅斯《塔斯社》 29 日報導，俄羅斯總統普丁當日探訪正在軍事醫院接受治療的「特別軍事行動」參與者時，罕見談及俄方研發的「海燕」（Burevestnik）核動力巡航導彈，強調該武器在技術上具有「絕對優勢」。





普丁指出，「海燕」導彈的核心優勢在於其小型化核動力裝置。他表示：「這是一套微型核反應堆，在輸出功率相同的情況下，其體積僅為核潛艇反應堆的千分之一。」普丁並透露，該反應堆可在「數分鐘甚至數秒內」啟動，展現出高度技術成熟度。

他進一步表示，俄羅斯計畫將「海燕」的核技術擴大應用範圍，不僅用於國防領域，也將推動民用發展。「我們能夠將這項技術應用於國民經濟，特別是在北極能源供應及探月計畫上，這對整個國家具有戰略意義。」普丁說。





普丁同時指出，「海燕」導彈所採用的電子設備已在俄羅斯航天項目中使用，顯示軍用與太空科技的相互融合。他總結稱：「這不僅是國防能力的突破，更是整個科學領域及未來國民經濟的一次重大躍進。」





另據報導，普丁還宣布，俄方已於 28 日完成自主研製的核動力水下魚雷「波塞頓」（Poseidon）測試。他表示，「波塞頓」搭載的核反應堆功率比「海燕」導彈動力裝置高出一千倍，顯示俄羅斯在核動力武器領域的持續技術領先。

