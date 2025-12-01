影/狠砍夜店大亨夏天倫「嫌犯自首」偵訊中 影像曝

「夜店大亨」夏天倫昨（11/30）晚間跟女性友人在停車場遭人持刀砍傷，嫌犯後來攜械到派出所自首，截至今天上午10點多仍在偵訊，相關影像也全曝光了。

涉嫌砍人的嫌犯後來到警局投案，仍在偵訊中。 （圖／警方提供）

松山分局偵查隊長許文鋒指出，這起發生在昨天晚上6點左右的傷害案，警方在在案發後立刻與台北市刑大共同成立專案小組，分工調閱監視器影像，並申請警察局鑑識中心支援現場鑑識工作，全力緝凶，漏夜積極偵辦。

林姓嫌犯的身影被監視器拍下。 （圖／警方提供）

專案小組追查之下發現，嫌犯不只1人，作案後分散逃逸，其中疑似持刀砍人的林姓嫌犯，隨後開車前往民有派出所自首，經警方帶返現場，查證確認涉案嫌疑重大，當場予以逮捕，並於案發現場及涉案車輛內陸續起出刀械、棍棒、辣椒水等證物，但林姓嫌犯拒絕被夜間訊問，今天上午10點多仍在偵訊。

林姓嫌犯自首時交出的刀械。 （圖／警方提供）

警方表示，經專案小組調閱相關影像及蒐證資料，研判是預謀犯案，將經由刑事偵查作為釐清犯案動機及幕後有無教唆共犯，全案也將報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

夏天倫在停車場被砍傷。（圖／翻攝自Threads／Alan Hsia）

「夜店大亨」夏天倫（右）與女性友人11月30遭持刀攻擊，他的前妻黃廉盈（左）近日則是指控夏天倫扣押財產。（圖／報系資料照）

