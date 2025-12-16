影／狠酸倒閣是無限換血之術 國民黨嗆沒招了賴皮翻桌

牛煦庭狠酸倒閣是無限換血之術，民進黨沒招了賴皮翻桌。

行政院長卓榮泰不副署財劃法，還嗆國會不滿可倒閣，賴清德總統力挺，還批評立法濫權在野獨裁。國民黨發言人牛煦庭狠酸民進黨沒有招了，賴皮一時爽，一直賴皮一直爽，現在就是翻桌子賴皮，想要重新下一盤。

牛煦庭今天（16日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，民進黨想使出無限換血之術，倒閣就是無本生意，用免洗的行政院長換國會重選，如果不滿意就再來一次。

牛煦庭批評卓榮泰跳出來，要當憲法守護者，但憲法規定的很清楚，行政院對於立法院的決議不服從可以提覆議，覆議案經立院再決維持原決議，憲法明文規定，行政院即應接受立法院之決議，現在不副署不接受不執行，就是違憲，不用大法官解釋，只要有基本法律素養的人，就知道你違憲，還敢說自己是憲法守護者。

牛煦庭狠酸賴政府就是不服輸翻桌子，現在就是沒招了，下象棋的時候被關廁所，逼到牆角怎麼走都是死，只能賴皮，想要重新下一盤。