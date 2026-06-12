(影) 狹路成6戰車屠宰場！俄裝甲縱隊突擊遭伏擊 烏無人機、地雷聯手大收割

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[Newtalk新聞] 烏軍近期在多條戰線持續對俄軍裝甲部隊發動打擊，多段戰場影像顯示，俄軍在進攻過程中遭遇密集地雷、無人機與火砲協同攻擊，裝甲縱隊損失嚴重，多次突擊行動接連受挫。





在一處疑似城鎮周邊的戰場地形中，俄軍出動約 6 輛戰車與裝甲車組成縱隊推進。該區域道路狹窄，單一路線兩側分別為林地與建築區，具備典型伏擊條件，且疑似已遭布設地雷。





戰鬥過程中，烏軍 FPV 自殺式無人機與火砲協同作戰。俄軍前兩輛車輛順利通過初段路段，但第三輛裝甲車隨即遭無人機鎖定並引爆，車內步兵迅速棄車分散隱蔽。隨後烏軍火砲支援打擊接續抵達，戰場局勢迅速惡化，俄軍開始撤離，但後續車輛再度遭無人機命中並起火爆炸。

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俄軍大量死傷的原因是，俄軍採用人肉消耗戰術。圖為被摧毀的俄軍坦克。 圖：翻攝自火星宏觀





有畫面顯示，俄軍坦克在行進途中疑似因地雷或火力打擊失去機動能力，部分車輛被迫棄置路旁。由於戰場道路狹窄且地形受限，裝甲縱隊行動受到嚴重制約，多輛車輛在推進過程中出現碰撞、拋錨與被毀情況。





另一次突擊行動中，俄軍分別組成多個裝甲編隊，包括坦克與裝甲運兵車混合縱隊發起進攻。然而行動自開始即出現混亂，部分車輛發生碰撞，一輛坦克當場癱瘓，車隊被迫暫時停滯並嘗試調整隊形。





隨後烏軍持續以無人機與火砲打擊縱隊目標，多輛裝甲車接連被擊中起火或失去行動能力。部分車輛在撤離途中觸雷爆炸，其餘車輛亦遭無人機反覆攻擊，最終多數裝甲裝備被摧毀或遺棄。





在後續第二波與第三波交戰中，俄軍仍嘗試重新組織進攻編隊，但戰場偵察已被烏軍掌握，縱隊行動再度陷入混亂。部分車輛在倒車或調整路線時發生碰撞，隊形崩潰，多輛車輛遭地雷或火力打擊後失去行動能力。





烏軍持續打擊損毀車輛。 圖:翻攝自影片





烏軍亦出動 BTR 輪式裝甲車埋伏待命，在俄軍 T-80BV 坦克進入射程後開火攻擊。該坦克在遭命中後失控，炮塔異常轉動，乘員隨後棄車逃入林地，後續補充火力將其徹底摧毀。





在另一段交戰畫面中，俄軍突擊分隊在缺乏完整偵察與火力支援的情況下推進，遭遇烏軍無人機與火砲協同打擊，多輛裝甲車被擊中後失去行動能力。部分士兵棄車撤入居民點或林地掩護，但仍遭持續打擊。





烏軍方面則利用無人機持續追擊撤退目標，配合坦克與火砲對戰場進行分段清剿。分析指出，在失去重裝甲掩護與戰場資訊優勢後，俄軍步兵在開闊或半開闊地形中難以抵抗裝甲與無人機火力組合打擊。





烏克蘭近期針對俄羅斯的後勤運輸路線進行大規模打擊，多輛俄軍坦克、軍事運輸車輛遭襲擊報廢。 圖:翻攝自 X @jalle51





在另一戰線畫面中，俄軍一支由 3 輛裝甲運兵車與 1 輛坦克組成的縱隊亦發起進攻，但坦克疑似陷入泥濘地帶後受阻，整體行動隨即遭烏軍遠程火砲打擊。





烏軍遠程火力在約十公里外進行精準射擊，率先摧毀一輛裝甲運兵車。隨後 FPV 無人機持續分波攻擊，對剩餘車輛進行多角度打擊，多輛車輛相繼癱瘓，乘員棄車撤離至林地。





後續無人機持續獵殺殘存目標，多輛裝甲車被逐一摧毀，戰場清理行動持續進行。





此外，在另一段影像中，烏軍蘇-27 戰鬥機掛載精確制導炸彈，對疑似存放俄軍物資的建築實施打擊。該目標據稱為俄軍後勤與裝備集結點。炸彈在衛星制導下精準命中建築結構，穿透外牆後在內部爆炸，建築物內部設施與物資疑似被徹底摧毀。

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