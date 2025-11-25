影/狼師侵犯2女學生懷孕墮胎 逃亡2年醫院看診時落網

一名狼師曾開設補習班性侵國中女學生，導致2名少女懷孕墮胎，事後遭揭發惡行判刑後未到案執行遭通緝逃亡2年，日前在北市馬偕醫院急診時，因報假名院方起疑通報警方到場查獲到案。

狼師逃亡2年在醫院急診室落網。（圖／翻攝畫面）

北市中山分局中山二派出所10日深夜10時許接獲轄區馬偕醫院通報，醫院急診室疑似有人謊報身分證，員警立即趕赴現場，急診人員表示男子掛號時自稱姓名是「張志豪」，但卻無法報出身分證字號，員警盤查後彭姓男子（36歲）見逃不掉才向員警坦承自己身分，警方查出他因涉詐欺及妨害性自主罪，遭新北地檢及新北地院發佈通緝。

經查彭男過去在新北市新莊開設補習班擔任數學老師，期間與2名國中女學生發生性關係，導致2名少女都懷孕，彭男甚至拿妹妹的健保卡逼女學生到醫院假冒身分墮胎，2名被害女子成年後，彭男惡性才被揭發送辦，最後遭新北地院判4年6個月有期徒刑。

另彭男還涉犯詐欺案遭判刑5年2個月，2案均為如期到案入獄執行，2023年遭發佈通緝至今，期間他持續逃亡，未料會在醫院落網，警方訊後將他接送新北地檢署歸案。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

