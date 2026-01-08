影/狼狽畫面曝光！太子集團陳志「上銬戴黑頭套」被遣送至陸

「太子集團」創辦人兼董事長陳志7日於柬埔寨落網並遭遣送至大陸。據大陸公安部8日最新消息證實，1月7日在柬埔寨有關部門支持配合下，大陸公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志從柬埔寨金邊押解至大陸。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。目前押送畫面也隨之曝光。

詐犯罪集團頭目陳志從柬埔寨金邊押解至大陸。（圖／翻攝大陸公安部刑偵局）

從押送畫面可以看到，陳志於柬埔寨遭大陸公安部押解上飛機時，全身穿著黑色衣褲與外套、並戴著白色口罩與黑色帽子。大陸公安部隨後將其帽子與口罩摘下，陳志兩眼無神、面露無奈；隨後，大陸公安部將其換上全身藍色套裝，並套上黑色頭套。在押送專機抵達大陸後，陳志被帶下飛機，大陸公安部將其黑色頭套摘下。從畫面中可以看到，陳志這時顯得非常狼狽、神情落寞，走路過程全程低頭。

據大陸公安部指出，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

公安部有關負責人表示，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。

據柬埔寨內政部7日通報稱，應大陸請求，陳志及2名大陸公民，於6日被柬方逮捕並移交陸方，而陳志已於上月被正式剝奪柬埔寨國籍。

陳志早年放棄大陸國籍並取得柬埔寨身分，創辦的太子集團曾單日進帳高達3000萬美金（約9億4700萬元新台幣），他曾擔任柬埔寨前總理洪森及現任總理洪馬內顧問並獲封爵位。去年10月起，英美政府司法單位聯手打擊跨國網路詐騙洗錢的「太子集團」，後續台灣檢警調也發動5波搜索行動羈押9人，查扣該集團名下45億資產。

