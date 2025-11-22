影/猛烈相撞！宜蘭計程車卡水溝、小客車墜田 驚悚畫面曝光

宜蘭縣冬山鄉昨（21）日發下午3時許發生一起車禍事故，一輛計程車與小客車在路口相撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，兩名駕駛及所附載乘客共四人皆受傷送醫，事故瞬間全被監視器拍下。

宜蘭縣冬山鄉昨（21）日發下午3時許發生一起車禍事故。（圖／警方提供）

警方表示，事故發生於下午3時許，54歲杜姓男子駕駛計程車載兩名乘客，沿美和路一段62巷由東向西直行行駛，行經永和路交叉口時，與19歲鄭姓男子駕駛的小客車發生劇烈碰撞，結果導致計程車卡入路旁水溝、車頭全毀，小客車則整台墜入水田。

廣告 廣告

杜姓計程車司機表示，行經路口時有先按喇叭提醒，以為對方會知道有車交會，沒想到仍發生事故。據了解，事發路口設有倒三角號誌，駕駛本應先停車確認有無來車，再繼續行駛。

宜蘭縣冬山鄉昨（21）日發下午3時許發生一起車禍事故。（圖／警方提供）

警方初步檢測顯示，兩名駕駛皆無酒精反應，詳細肇事原因仍待調查釐清。警方也呼籲，近日天雨路滑，駕駛人行經路口時應減速慢行並注意前方狀況，支道車應禮讓幹道車先行，而幹道車也應降低車速，確保行車安全。

延伸閱讀

全台首例！屏東取締工廠黑煙 開出首張AI判煙科技罰單

李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血

好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極