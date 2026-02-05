影／猛男腿推400公斤「啪」一聲 下秒淒厲哀號倒地

巴西健美選手菲略腿推400公斤受傷。（圖／翻攝自@ranierilf）





巴西一名健美選手在健身房進行高強度訓練時發生嚴重意外，一名31歲的正在備戰比賽的健美選手菲略（Ranieri Lopes Filho），於當地一處健身房嘗試腿推400公斤重量時，不慎造成嚴重傷害，當場痛到尖叫，驚悚畫面也在網路上曝光。

根據《太陽報》報導，事發地點位於巴西東北部皮奧伊州（Piauí）首府特雷西納（Teresina），當時菲略正在為健美賽事做最後衝刺訓練，卻在進行腿推動作時，右大腿股四頭肌肌腱突然斷裂。菲略表示，若復原狀況順利，恐怕也得等到年底才能恢復輕度訓練，等同確定缺席原定於5月舉行的比賽。

曝光的影片可見，他坐在腿推機上準備進行第二次推舉時，突然緊抓右膝、仰頭大聲哀號，表情痛苦，幾乎無法動彈，影片中甚至清楚聽見肌腱撕裂的聲響。

事故發生後，健身房工作人員與其他會員立即上前協助，合力卸除器材重量並將機器抬起，讓他脫困，但菲略仍痛苦難耐，側身蜷縮在地，現場隨即通報救護人員。

從事健身訓練已有10年的菲略被緊急送醫，並於隔日接受手術治療。醫師表示，他需將腿部完全伸直休養至少三週，期間不得彎曲膝蓋，並搭配電刺激為主的物理治療進行復健。

醫療團隊也提醒，菲略需經過數月復原期，才能恢復正常行走，最快也要到年底才能嘗試進行輕度訓練。

事故曝光後，不少網友湧入社群平台為他打氣。菲略也在貼文中寫下感性文字表示，「每個人的經歷或許不同，但真正決定我們人生意義的，是我們所做出的選擇。」

他坦言，受傷當下的疼痛難以形容，更令人沮喪的是，所有為5月比賽所做的準備瞬間化為泡影，「甚至手術後的疼痛，比事故發生時還要更加難受。」

主治的骨科醫師布蘭科（Anisio Castelo Branco）指出，這類股四頭肌肌腱斷裂相當罕見，主要發生在肌肉「離心收縮」時，也就是肌肉在拉長的同時仍承受收縮力量所致。

醫師說明，大約三週後，患者可在護具固定膝蓋伸直的情況下嘗試行走，並於第六至第八週移除護具，逐步恢復行走能力與肌力。

醫界指出，股四頭肌肌腱斷裂並不常見，多半發生在中年族群，且與從事跑步、跳躍等高衝擊運動有關。

