影》猴王率群闖校園！30隻獼猴「飛越電網」如同特技秀

30隻獼猴突襲校園，集體上演飛越電網逃亡秀。（淵明國中提供）

林內鄉淵明國中校園旁有2群台灣獼猴，曾闖入校園搶學生早餐，校方在圍牆裝設電網後，出沒次數明顯減少。今（4日）氣溫回暖，清晨6點多約有20、30隻獼猴再度現蹤，由2隻猴王帶隊覓食，一整排站在校舍四樓女兒牆觀望。校方人員驅趕時，猴群如表演特技一樣，飛越電網到10公尺外的竹林樹梢，沒有一隻失手，僅一隻不敢跳，猴王趕緊跳回學校搭救揹走。

林內鄉靠近山區，台灣獼猴族群大，靠近龍過脈步道的淵明國中與林中國小經常可見猴群。因猴群擾人，鄉公所獲上級補助，每天派人放炮趕猴，至少讓牠們遠離校園。

淵明國中校長丁清峰站立之處上方即是猴群立足之處，竹林距離校園至少10多公尺。（周麗蘭攝）

今天一早30多隻獼猴突襲淵明國中校園，有幾隻站在牌樓上。（淵明國中提供）

淵明國中校長丁清峯表示，有好幾天沒看到猴子，今天學校突然跑來30多隻，研判是天氣冷多日沒覓食，今天一早出來找食物，極可能是聽到炮聲躲進校園，因為電網有通電，牠們從另一側無電網的邊界跳入。

為避免猴群進入教室，校方派人驅猴，猴群全逃到4樓屋頂的女兒牆張望，隨後在猴王帶領下，一隻隻身手靈活「飛越」電網後，順勢抓住10公尺外的竹林叢，落點精準，安全脫逃，僅剩一隻小猴不敢跳。

丁清峯說，可能猴王清點成員時發現少1隻，又迅速從另一棵竹子飛10幾公尺回到4樓女兒牆，把小猴揹走。

他表示，獼猴其實也不喜歡人多地方，今天闖進學校也沒造成破壞，倒讓人目睹牠們像超人一樣來去自如。雖校方有兩支聲音巨大的漆彈槍，但至今未動用，也是希望人猴各自安好。

