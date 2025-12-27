影／獅子會力挺喜樂方舟園區募款餐會 聖誕感恩週點亮希望

▲國際獅子會300D-1區於26日於聖誕感恩週舉辦「喜樂方舟園區募款餐會」，席開30桌，獅友們熱情響應，盼能縮短尚有新台幣1.2億元的建設缺口，加速推動園區落成。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為協助身心障礙者打造穩定就業與友善生活支持環境，國際獅子會300D-1區於26日聖誕感恩週舉辦「喜樂方舟園區募款餐會」，席開30桌，獅友們熱情響應，盼能縮短尚有新台幣1.2億元的建設缺口，加速推動園區落成。

活動中安排多場精彩節目，除了由身心障礙朋友展現訓練成果，以勇氣與笑容回饋社會支持，更邀請藝人演唱動人歌聲，陪伴在座嘉賓度過溫暖的聖誕週末，現場掌聲與歡笑不斷，也舉辦義賣活動，多位藝術家無私捐出珍貴作品，余勝芳大師更是現場創作，獅友們踴躍競標收藏，每一次揮手，都象徵著一份愛心與力量，為弱勢就業注入關鍵動能，場面熱絡、溫情洋溢。

值得一提的是，國際獅子會300D-1區總監蔡沼玲當天其實身體抱恙，仍特別向醫師請假、堅持親自出席活動，這也是她今年第八度站上大型公益活動第一線，用實際行動力挺公益、陪伴弱勢，精神令人動容。

國際獅子會300D-1區總監蔡沼玲表示，獅子會長年關注社會弱勢需求，特別是身障者就業突破不易，方舟園區的建置是極具意義的關鍵工程。「方舟園區是讓身心障礙者靠自己的雙手站起來的重要基地，我們不只是給魚吃，更要給釣竿，讓他們能自立、能回饋社會。」

蔡沼玲指出，今年再次號召眾人共襄善舉，募款金額達150萬元，希望透過企業、獅友與社會的串連，讓愛心接力不斷延伸，「每一分力量，都能讓更多家庭多一份希望，這份陪伴是最溫暖的聖誕禮物。」

縣府參議柯呈枋表示，肯定喜樂方舟園區對身心障礙者的深遠助益，彰化縣政府也全力推展身障者就業相關政策，透過職訓、媒合平台與企業合作等管道，協助身障朋友踏出職涯第一步。他表示：「方舟園區將提供更完善的培訓與工作場域，讓更多身心障礙者有機會追求經濟獨立，真正融入職場。打造優質的工作環境，為身心障礙朋友敲響希望的鐘聲。」

喜樂基金會執行長林玉嫦指出，園區延續創辦人瑪喜樂女士「看見需要、散播愛」的精神，方舟園區將提供約150個就業名額，並設置庇護工廠、日間作業所及商店，結合訓練、生產、就業與生活，帶領身障者邁向自立、融入社會，現仍有約新台幣1.2億元公益缺口，「每一份捐款，都是對身障者人生的一份托舉，讓希望在這個聖誕節發芽。」