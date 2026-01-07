(影) 獨佔委內瑞拉! 美要求驅逐「這3國」官員 還要中斷經濟往來

[Newtalk新聞] 在馬杜洛遭到美國抓捕後，原委內瑞拉副總統德爾西．羅德里格斯（Delcy Rodríguez）上任代理總統，而他馬上就要面對來自美國的進一步壓力。川普有意進一步插手委內瑞拉的石油產出，他表示美國石油公司將在當地投資數十億美元，並「開始為國家賺錢」。時人常嘲諷美國為了石油可以侵略任何地方，如今美國似乎也放棄維持表象了。





白宮副幕僚長史蒂芬．米勒（Stephen Miller）談及相關問題時表示「世界本就是由力量支配」。





白宮助理發言人泰勒．羅傑斯（Taylor Rogers）表示「我們所有的石油公司都已準備好，且願意在委內瑞拉進行大規模投資，以重建他們的石油基礎設施」，美國石油協會（American Petroleum Institute）則表示會「密切關注」。目前委內瑞拉已將價值高達 20 億美元的原油，轉移供應至美國，這已與原本「反毒戰爭」的大旗相去甚遠。

話雖如此，石油公司與美國政府的觀點恐怕並不一致，美國《有線電視新聞網》( CNN ) 引某業界人士表示，基於委內瑞拉政局不穩、油價過低等因素，美國石油高層不太可能直接介入委內瑞拉。





美國國內油價目前為 2021 年來新低。





美國隊委內瑞拉內政的干涉不僅止於此，據《紐約時報》( NYT ) 報導，美國政府正向委內瑞拉臨時政府施壓，要求其驅逐來自中國、俄羅斯、古巴和伊朗的官方顧問，還要求中斷與中、俄的經濟往來。某匿名美國官員稱，在馬杜洛被送上美軍硫磺島號（USS Iwo Jima, LHD-7）後數分鐘內，國務卿盧比歐就與羅德里格斯建立了聯繫，但不確定當時有沒有提出相關要求。

