(影)獨家》三立委同場拚市長 只有何欣純說「未來我當市長…」

[Newtalk新聞] 台中商旅集團今（20）晚舉辦集團尾牙，三位台中市長熱門人選包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔及何欣純都到場，三人陸續被介紹上台致詞，但只有確定獲民進黨提名的何欣純說出「未來我當市長」，她表示要跟高雄學習，發展演唱會經濟，創造城市紅利。





台中商旅集團董事長洪國清政商關係極佳，今年的尾牙三位台中市長熱門人選都到場，去年沒有參加的楊瓊瓔最早到場，但主持人依慣例請職級較高的立法院副院長江啟臣先上台。

江啟臣說，台中商旅集團在台中市快速擴展，其中八仙山莊位在他的選區和平，經常一房難求，至今他都還沒住過，因為太熱門。尤其是把一些原本不熱門的案場經營得有聲有色，這就是服務業要有的競爭力。隨著台中人口的增加，還有對外連結的擴大，在商旅、會展、餐飲相關產業都有很好發展機會，也希望台中商旅集團能夠繼續擴大，不只在台中，甚至在全國都有經營的實力。





江啟臣特別詢問洪國清，集團位在谷關的少爺溫泉行館完工了嗎？洪國清答說預計今年底。江啟臣說，希望蓋好之後繼續帶動大台中山城地區的觀光，在中橫修復完成及東豐快於118年全線通車後，更可以帶動觀光發展。





立委楊瓊瓔去年並未參加台中商旅集團尾牙，今年為了爭取台中市長提名，百忙之中也趕到場。她說：「人生不知道會擦出什麼火花，但洪董事長的人生就如同他的領帶顏色非常火紅，回憶民國78年到85年時沙鹿的鹿寮商圈，在成衣批發市場的規模比台北五分埔還大，那裡也是洪國清董事長事業發展的起點，但洪董事長非常有眼光，在階段任務完成必須要再創高峰，隨後後投入旅館事業，發展成現在的規模。」





江啟臣與楊瓊瓔都沒有提到選舉的是，而何欣純則由五月天在台中開演唱會談起，強調「希望未來我當市長要來跟高雄學習一下，如何讓我們台中這個城市也有演唱會經濟及會展經濟。」





何欣純說，五月天在台中辦六場演唱會，吸引15萬人次到場，這些人如果在台中過夜，可以創造非常多商機；國際會展中心第二期中央出資80億，就是希望創造城市的紅利，讓全民共享，集團員工的福利就會越好，希望能夠讓台中的城市治理模式再創新而且越來越好。





楊瓊瓔致詞內容連結如下：





https://youtu.be/2htDvm28kRM

