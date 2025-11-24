影／獨居婦逛彰化果菜市場返家迷途 彰警細心安撫護送長者回家

▲獨居婦逛彰化果菜市場返家迷途，彰警細心安撫護送長者回家。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化一名69歲葉姓獨居老婦日前傍晚在彰鹿路迷途徘徊，神情慌張、語意混亂，所幸莿桐派出所巡佐張建興與警員黃翎郡耐心安撫並循線查證，順利確認其身分並安全護送返家。葉婦因逛完彰化市果菜市場準備返家時突然記憶空白而迷途，她事後頻向警方致謝，彰化分局也提醒，家中若有長者外出，家屬應多加留意並採取防走失措施，以確保安全。

彰化分局莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡於23日晚間19時許接獲民眾報案，指稱在彰化市彰鹿路上有一名老婦人神情慌張、在路邊來回踱步，疑似迷途。員警立即驅車趕往，發現婦人神情不安，語氣斷續，並顯得相當驚慌。

巡佐張建興與警員黃翎郡先以溫和語氣安撫，並展開身分確認，但婦人記憶混亂，回答內容經常前後矛盾，讓查證倍增困難。兩名員警不急不躁，循序陪聊、耐心引導，逐漸拼湊出蛛絲馬跡，最終確認她為69歲、居住在和美鎮的葉姓婦人，為獨居長者。

葉婦向員警表示，當日下午獨自前往彰化市果菜市場參加嘉年華活動，人潮眾多，她在領取免費水果後準備返家時，卻突然腦中一片空白，無法記起返家的路。天色漸暗、氣溫下降，她僅穿著薄外衣，徘徊在緊鄰高速公路的主要幹道上，不僅感到恐慌，也相當危險。

員警在確認她身體無礙後，立即以巡邏車護送返家，沿途不斷安撫、關心其身體狀況，提醒她放鬆心情。抵達住處後，葉婦頻頻向警方道謝，直言：「如果不是你們，我真的不知道今晚會走到哪裡去。」

彰化分局提醒，家中若有年長者，家屬務必多加留意其外出狀況，並建議協助配戴聯絡資訊、申請防走失手環或其他相關服務，以降低迷途風險，保障長者安全。