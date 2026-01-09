影》獨留陳昭姿爆內訌！ 林國成今改口了「服從黨意」

民眾黨立委陳昭姿（中）。（民眾黨團提供）

民眾黨不分區立委執行2年條款，但黨籍立委陳昭姿可能留任、不受2年條款限制，引發其他要卸任的白委麥玉珍、林國成不滿並發言批評；陳昭姿昨強調原就沒與前黨主席柯文哲簽2年條款，而是簽代理孕母法案通過後離任的條款。對此，林國成今改口表示，不分區本來就是服從黨的意志，至於黨如何去做，也不予置評，「只有一句話，服從」。

白委麥玉珍日前先出面反酸，「若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否拉長任期就能自動通過？」隨後林國成也在政論節目中表示，自己身為一個不分區立委，當然尊重黨中央，「我舉例，如果用『個案沒有通過』就可以留任，考試及格人就要卸任、考試不及格人就要留任，基本上外面看起來是不太符合邏輯」。

林國成今回應，不分區立委遵守黨的規定，至於其他部分不了解，但不分區本來就是服從黨的意志，至於黨如何去做，我們也不予置評，「只有一句話，服從」。

至於媒體追問「如果陳昭姿因人工生殖法而留下來的話，你認為公平嗎？」林國成則說「這個要去問黨部，我知道我遵守黨裡面，至於其他是否公平，就由大家去做評斷，我覺得自己該做的已經做，其他部分不予置評」。

