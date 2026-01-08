（影）獨自花18個月完成電影！《無名の人生》導演靠媽煮飯撐過失業
〔記者鍾志均／台北報導〕日本動畫電影《無名の人生》將於明天上映，導演鈴木龍也繼金馬影展後再度來台宣傳；距離上次訪台才沒多久，他笑說：「沒想到這麼快又回到這裡。」一見到桌上擺出地瓜球，直呼「很新奇、很卡哇伊」。
二次來台，鈴木龍也毫不猶豫表示：「帶著電影去過很多地方，但台灣觀眾的反應是最好的。」回憶上次在光點華山舉辦講座與簽名活動，現場超過百人排隊，讓他本人也嚇了一跳。「真的沒想過會有這麼多人。」對台灣留下深刻印象。
《無名の人生》是鈴木龍也在疫情失業期間的創作，他回到仙台老家、靠媽媽煮飯支撐生活，花了18個月一人完成導演、作畫、配樂等8項工作。
電影完成後，媽媽第一次看成品「嚇到說不出話」。她原本只知道兒子「在工作」，卻不知道完成的是這樣一部作品。後來甚至主動到仙台電影院向負責人說：「我們兒子受你照顧了。」成了他創作背後最安靜的力量。
《無名の人生》描繪一名男子橫跨百年的無名人生，片中出現「偶像練習生轉行當牛郎」的情節，其實來自他過去在酒吧打工時，聽到客人親口說的故事。他坦言，在歌舞伎廳酒吧工作的那段生活經驗，讓作品與現實感更貼近。
聊到回老家創作的第一週，他做了詳細表格安排每天進度，但只撐了一個禮拜就投降，最後回到自己的節奏，表示「我很適合深夜工作，很像在打電動，很想破關。」母親也從未要求他「一定要怎樣」，這種「放任式的支持」，讓他至今仍心存感謝。《無名の人生》明(9)在台上映。
