影/獨！張文持長刀從容走進誠品 最新角度影片曝光

張文19日犯下隨機殺人案釀4死，3位無辜民眾遭砍傷要害不幸枉死，其中2人在誠品南西店遭砍身亡，《中天新聞網》獨家取得他持刀闖進南西店大門口影片。

南西現場引爆的煙霧彈外殼。（圖／翻攝畫面）

張文19日現在北捷犯案後，17點55步行前往誠品南西店旁的千慧旅館，在房內逗留約30分鐘整理裝備18點31離開旅館，18點37步行前往誠品南西店前車道上，先丢擲3顆煙霧彈、其中一顆未引爆。

張文犯案時戴的黑色鴨舌帽。（圖／翻攝畫面）

張文手上卸下的電子錶。（圖／翻攝畫面）

張文接著在誠品南西店前持長刀攻擊死者蕭姓騎士，隨後從大門進入店內，監視器畫面可見進門的民眾聽到後方尖叫聲立刻回頭看並拔腿狂奔逃命，張文則在門口短暫逗留，右手拿著「Toothpick Knife」長刀，左手還整理了一下頭上的帽子，接著上樓持續砍殺無辜民眾，在南西現場造成共計2死6傷。

廣告 廣告

張文遺留在現場的眼鏡。（圖／翻攝畫面）

張文犯案時佩戴的戰術護肘。（圖／翻攝畫面）

張文犯案時佩戴的腿部護套。（圖／翻攝畫面）

張文犯案時佩戴的圍巾。（圖／翻攝畫面）

中山交通分隊員警與保全追緝至6樓，張文登上6樓頂樓脫下裝備，包括2把長刀、眼鏡、戰術背心含3把短刀、2個防風打火機，以及一雙護具網套、一雙手部護腕、手套、帽子、圍巾與手錶，18點50墜樓命危送醫，19點42分死亡。

延伸閱讀

獨/張文南西商旅內部畫面曝光 2平板、大量汽油彈留房內

影/以你為榮！「北車阻攻擊英雄」余家昶母：希望兒子進忠烈祠

賴清德尷尬了！要員警反恐訓練遭酸「單警沒裝備要反什麼恐」