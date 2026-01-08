影/獲國民黨頒實踐一等獎章 蔡正元曝內幕：鄭麗文說「你時間比較久」

前立委蔡正元因「三中案」被高等法院依業務侵占罪判刑3年6月確定，接下來必須入獄服刑。國民黨中央昨日送上溫暖，在中常會上由黨主席鄭麗文頒發「實踐一等獎章」。對此，蔡正元透露，起初他跟黨中央說，自己沒有那個份量，不過鄭麗文則說，「你至少時間比較久」。

前立委蔡正元。（圖／中天新聞）

國民黨中常會昨日頒發「實踐一等獎章」給前立委蔡正元，感謝他多年來對黨的付出，蔡正元表示，這份榮譽就像是他這輩子的諾貝爾和平獎，他期待國民黨能重返執政，拯救台灣免於烏克蘭的危機。

蔡正元今（8）日上中天新聞政論節目《辣晚報》，談到獲得國民黨中央頒發「實踐一等獎章」一事，他謝謝黨主席鄭麗文和黨中央，起初他對黨中央說，自己沒有那個份量，這個應該要頒發給前國民黨副主席關中等人，自己算哪根蔥啊！

蔡正元在國民黨中常會中獲頒 「實踐一等獎章」 。 （攝自中天新聞）

蔡正元表示，鄭麗文說「你至少時間比較久」，畢竟自己從事國民黨志工性質的黨務工作已經有20年了，時間上來算的確也是比較久，因此對於獲得鄭麗文和黨中央的肯定，他非常感謝。

蔡正元接著提到，自己最近把唯一的主張提出，並非想要再當官，也沒想要什麼政治權力，人生的最後一個政治願望，就是在有生之年，可以再看見國民黨執政一次。他也呼籲國民黨要盡最大努力去團結民眾黨和所有在野黨，並且極力爭取中間選民支持，這是國民黨最弱的這一塊，那也是過去韓國瑜、侯友宜沒辦法很順利的原因。

蔡正元認為，若讓國民黨再執政一次，可以保證台灣不會變成烏克蘭，否則民進黨持續這樣執政下去，他評估台灣變成威克蘭的危機與風險會一天比一天高，趁現在還來得及挽回，別失去這個契機，國民黨重新執政比什麼都重要。

