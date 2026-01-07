(影) 獵殺影子艦隊! 美、英聯手追擊俄油輪 莫斯科急派海軍艦隊護航

[Newtalk新聞] 雖然委內瑞拉總統馬杜洛已經遭到美軍特種部隊抓捕，但美國川普政府在加勒比海地區的禁毒行動仍尚未完結，針對受制裁油輪進出委內瑞拉的禁令也仍在適用當中。近期有消息稱，美國準備與盟友聯手，共同追擊並針對一艘逃往大西洋的俄羅斯影子艦隊油輪展開登船行動。與此同時，俄羅斯也宣布動用部分海軍力量，為該艘油輪提供護航，國際社會也持續關注著這場牽涉多個國家的追捕行動。





X 推主「GeoInsider」指出，由於美國在最近幾個月內針對疑似委內瑞拉販毒船隻的襲擊行動已經導致上百名委內瑞拉人士在未經審判的情況下喪生，即將卸任的荷蘭國防部長呂本．布雷克爾曼斯 ( Ruben Brekelmans ) 宣布將縮減與美軍在加勒比海地區的合作活動，「荷蘭海軍的艦艇將僅執行在領海巡邏的任務，暫停與美國共同打擊疑似販毒船隻的行動」。

廣告 廣告





另有油輪 Bella 1 號在委內瑞拉附近活動，其似乎為俄國船隻。 圖：翻攝自 X《NEXTA》





即使荷蘭表現出明確的反對態度，美國目前仍維持著針對委內瑞拉的封鎖，並持續驅逐、扣押試圖前往委內瑞拉運載石油的船隻。其中，一艘曾在 2025 年 12 月逃避美軍登船檢查的俄羅斯「貝拉 1 號」受到了最為廣泛的關注。





X 推主「OSINTtechnical」表示，「貝拉 1 號」目前正在大西洋上朝著北海方向航行，並遭到美國海岸防衛隊的「傳奇級」巡邏艦追趕，「美國目前貌似仍未放棄扣押該艘試圖突破委內瑞拉封鎖船隻的計畫」。





在追趕「貝拉 1 號」的同時，美國也與盟友展開合作，共同進行突擊訓練。X 推主「GMI」指出，英國皇家空軍近期在費爾福德基地周邊舉行突擊訓練，推測英國將在美國的要求下與美軍進行合作，共同發起針對「貝拉 1 號」的登船行動，進而實現美軍扣押該搜船隻的計畫。





歐洲軍隊訓練利用魚鷹機來對俄羅斯影子艦隊進行登船檢查。 圖 : 翻攝自環球網





面對美國、英國即將發起的聯合行動，俄羅斯也派遣軍事力量，試圖對「貝拉 1 號」提供保護。根據中國《新華社》報導，當地時間 6 日，一位匿名美國官員透露稱，俄羅斯已經派遣包含一艘潛艇在內的眾多海軍力量航向大西洋，並準備與「貝拉 1 號」進行接觸，為其提供安全保障。





報導稱，在拒絕美方人員登船並逃往大西洋後，「貝拉 1 號」持續朝著北海方向航行，並將船隻的註冊國從巴拿馬更改為俄羅斯，船隻的名稱也從「貝拉 1 號」更改為「馬里內拉號」( Marinera )。該報導表示，由於該艘油輪持續遭到美國海岸警衛隊的追擊，俄羅斯方面緊急與美國進行聯繫，要求美國停止追趕該艘油輪的動作。然而，截至目前為止，美國仍尚未停止對該艘油輪的追擊，也並未解除針對該艘油輪的制裁措施。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 伊朗首個城市「淪陷」! 被抗議民眾控制 美軍機現荷姆茲、三角洲部隊也到這....

英警告不惜為格陵蘭動武! 白宮稱已將「佔領」列入目標 歐洲七國聯手抗美