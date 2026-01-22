影／獼猴跳供桌叼香蕉秒逃 網笑：悟空你又頑皮了

有猴子直接偷走桌上供品，還知道要在一堆食物之中，快狠準、挑到香蕉。（圖／Threads@0612__授權提供）





民眾到南投受天宮拜拜，看到有猴子直接偷走桌上供品，還知道要在一堆食物之中，快狠準、挑到香蕉。網友笑說「悟空你又來頑皮了，好歹你也先拜一下再拿，完全沒在尊重」。

看準果籃中的香蕉，上桌一搶再跳一下，到手後馬上爬上樑，悠哉在樑柱間吃著偷來的香蕉，還一臉囂張，一副不然你能拿我怎樣。民眾到南投的松柏嶺受天宮，發現有猴子拿走供品，還直接大快朵頤。

那麼多水果跟供品，牠快狠準直接拿了香蕉。昔日有齊天大聖大鬧天宮，如今有猴子太餓超不受控，猴子搶完香蕉。隨即快速逃離。影片被轉發後，引發熱議網友笑說，好歹你也先拜一下再拿，也有人笑說牠也不貪心，只拿走牠最愛的香蕉。

