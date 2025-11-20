(影)玉山下初雪！中午大雪紛飛30分鐘 「雪花飄落」畫面曝光

[Newtalk新聞] 最近東北季風影響，各地連日低溫，玉山也連2天出現零下的低溫，導致玉山氣象站今(20)日中午也降下初雪30分鐘，但沒有積雪。氣象署也公布拍下大雪紛飛的樣子，畫面讓人印象深刻。





今(20)天持續受到東北季風影響，清晨共有5個測站低溫不到1度，其中玉山連2日出現零下最低溫，昨天為零下1.9度，今天為零下1.2度。對此，氣象署表示，今天玉山初雪降臨，12時25分觀測下雪，玉山氣象站降地面就融化，下到12時55分下雪停止，全程無積雪。

廣告 廣告





根據氣象署玉山初雪定義：使用玉山站的固態降水資料，資料長度為1953年10月至2024年3月，分析每年10月至隔年3月間，第一次有雪的紀錄，即定義為玉山初雪日期。





而玉山初雪日期正常值範圍為11月8日至12月31日之間，平均值為12月4日，目前最早的玉山初雪是1986年的10月1日，最晚的是2023年的3月26日。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

無視流感與熊害？林氏璧持續推廣旅日遭嗆 親揭數據反擊

最強東北季風發威「全台急凍」！3測站不到1度 明起水氣減少漸回溫