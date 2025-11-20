影》玉山下雪了！排雲山莊飄雪10分鐘 山友嗨喊：好幸運
台灣持續受東北季風影響，中央氣象署觀測20日清晨平地最低溫出現在馬祖僅11.8度，南投縣名間鄉12.8度、雲林古坑12.9度，玉山北峰氣象站人員在12時25分觀測到下雪，降至地面旋即融化，無積雪，玉山排雲山莊也在12時34也飄雪約10分鐘，令山友驚呼「哇賽！好多雪，太棒了」。
玉山排雲山莊入住山友發現天空飄起雪花，旋即拿起手機紀錄，開心直呼「這到底是雪，還是冰霰」？旋即歡呼「這是雪，好大一片，好多喔，天啊，太扯了」，認為大家都很幸運，也有人擔心「明天玉山主峰步道，該不會又結冰了」？
玉管處指出，玉山北峰氣象站12時25觀測到下雪，當時氣溫為1.8度，雪花飄降至地面就融化，無積雪；排雲山莊於12時34也紀錄到降雪，12時44停降雪。
