影／玉山下雪了！銀白世界超夢幻 明「冬至」變天迎雨勢、冷空氣報到

玉山北峰下雪了。圖／中央氣象署

今天（20日）玉山北峰清晨降下皚皚白雪，從清晨5點多就開始下雪，累積降雪約2.5公分，直到9點多還有降雪，現在北峰氣象站已經是銀白一片，相當夢幻。不過，明天（21日）是冬至，不僅氣溫會比今天低，北部、東北部地區受到新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態。

中央氣象署在臉書粉絲頁「報天氣 - 中央氣象署」發文表示，今天「清晨降雪，0545持續中，0610雨夾雪，0745持續中，0750雨」，而且在天亮之後，氣象站已經被蓋著厚厚一層白雪，銀白世界相當美麗。

天氣風險公司廖于霆表示，今日全台各地受到南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，中南部地區清晨到上午普遍都有冬季較少見的降雨狀況，不過整體雨勢不大，但會下到入夜。氣溫方面，因為整體風場是吹偏東風，沒有明顯冷空氣影響，各地白天的高溫都可以來到24至26度

廖于霆說，今天晚上華南水氣通過以後中南部天氣就會轉晴，但是在北部、東北部地區受到新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態。所以明天冬至（21日）的天氣，北部、東北部容易下雨。中南部及東南部天氣不錯，陽光可望露臉，高溫可望回升到26至28度，北部、東北部全天只有18至19度，感受濕涼。

一週溫度趨勢。圖／中央氣象署

這波東北季風持續到後天週一（22日），期間都是北部、東北部濕冷，中南部及東南部天氣不錯，早晚舒適的天氣型態。下週二（23日）短暫轉東南風，各地都轉晴，白天高溫也回升到24至28度。但到了下週三（24日），另波鋒面水氣南下，全台又要轉為多雲時陰陣雨天氣，下週四（25日）行憲紀念日，中部以北平地低溫下探14至15度。



