(影)玉山下雪化身銀白世界！氣象署揭「下波降溫時間點」 一週天氣一圖看

[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團和華南雲系影響，北台灣低溫仍探13度。氣象署表示，桃園以北及東半部有局部降雨，玉山傍晚也出現下雪的情景，雖然雪量不大，但持續有在下雪，玉山氣象站化身成銀白世界。這波冷空氣預計3日回溫3天；7日起將會有新冷空氣影響，各地再度降溫。





氣象署表示，受到大陸冷氣團和華南雲系影響，3000公尺以上高山有降雪機率，玉山氣象站今日17時20分也開始下雪，從氣象署提供的畫面來看，目前仍持續出現雪花，雖然降雪量不大，但白雪點綴在樹梢與地表間，在一片綠意中格外顯眼，化身成銀白世界。

另外，氣象署指出，今明兩天受大陸冷氣團和華南雲系影響，北台灣低溫仍可能降至13度左右，今晚到明晨各地降雨機率高，南投以北山區有較大雨勢，高山仍有下雪機率。明天白天水氣減少，新竹以南一早仍有局部降雨，白天轉為多雲，桃園以北及東半部仍有局部降雨；預計3日白天減弱並回溫。





但6日晚間鋒面接近且通過，冷空氣影響，北部明顯降溫，東南部入夜也逐漸降溫，北台灣再降溫為16至17度，整天涼冷。7、8日水氣減少，轉為乾冷型態。

