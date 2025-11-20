影/玉山初雪降臨！降到地面就融化 登山客嗨爆狂拍照

今（20）日東北季風影響，清晨西半部、宜蘭地區平地低溫約攝氏15度，玉山氣象站中午12點25分觀測到下雪，降到地面就融化了，無積雪現象，許多登山客見玉山降雪興奮地拿起手機拍照，紀錄夢幻的一刻。

玉山氣象站今日中午12點25分觀測到下雪。（圖／玉管處提供）

氣象署指出，今天持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。白天之後冷空氣相對減弱，但北部及宜花回溫不明顯，高溫只有20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。

雪降到地面就融化了。（圖／玉管處提供）

位於海拔3858公尺的玉山氣象站於今天中午12點25分觀測到降雪，雖降到地面就融化了，無積雪現象，直到12點55分下雪停止，但仍讓現場登山客為之興奮，紛紛拿起手機拍照，將美麗的雪景記錄起來。

登山客興奮拿起手機拍照。（圖／玉管處提供）

氣象署也說明，玉山初雪最早是1986年的10月1日，最晚是2023年的3月26日，玉山初雪日期正常值範圍為11月8日至12月31日之間，平均值12月4日。至於玉山初雪定義，則是使用玉山站的固態降水資料，資料長度為1953年10月至2024年3月，分析每年10月至隔年3月間，第一次有雪的紀錄，即定義為玉山初雪日期。

