影／玉山北峰飄雪了！積雪2.5公分 「這時」高山有望白頭

玉山北峰清晨驚喜降雪，積雪2.5公分。（圖：氣象署提供）

受南方雲系影響，今天（20日）水氣偏多，海拔3858公尺的玉山北峰清晨降雪了，上午7點45分持續中，上午7點50轉雨。中央氣象署說，下周三到下周四，中部以北及宜花3500公尺以上高山還有機會零星降雪。

氣象署在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」發文指出，玉山北峰清晨降雪，並透露清晨5點45分持續中，累積2.5公分。上午6點10分後轉雨夾雪，7點45分持續降雨，7點50分轉雨。

氣象署也提到，今天及下周三、四，包含中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，提醒上山活動的民眾留意路面溼滑，注意安全。

氣象署指出，今天南方雲系持續影響，水氣偏多，各地多雲時陰、偶有短暫陣雨，雖雨勢不大，不過降雨機率高，整體雨勢下半天逐漸趨緩；不過晚上起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。

氣溫方面，各地高溫普遍是23到25度，低溫17到19度，大致感受舒適偏涼。離島天氣：澎湖多雲時陰短暫雨，19到22度，金門多雲短暫雨，16到22度，馬祖晴時多雲，15到19度。