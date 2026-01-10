影/玉山放晴成「白雪世界」！民眾嗨衝武嶺堆雪人

據氣象署觀測，玉山從昨日就開始降雪，今天（10）日清晨6時許，氣溫降至零下5.6度，玉山主峰覆蓋整片白雪，畫面相當唯美。此外，合歡山武嶺也成了一片銀白世界，吸引許多民眾上山賞景。

玉山今晨降至零下5.6度，覆蓋整片白雪。（圖／中央氣象署提供）

氣象署表示，今天西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，留意下半天起東北風增強，雲量逐漸增多，西半部山區水氣增，亦有零星降雨的機率；若水氣與溫度配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或冰霰出現的機率，前往山區的朋友請注意安全。

廣告 廣告

玉山放晴了。（圖／中央氣象署提供）

氣象署在臉書分享美照，玉山放晴、陽光明媚，山頭清晰可見覆蓋整片白雪，搭配雲海環繞周圍，景象十分唯美。除了玉山之外，合歡山也出現降雪，植被覆蓋上厚厚白雪，一早就有許多遊客抵達武嶺追雪，並在車上堆起雪人來。

民眾衝武嶺追雪。（圖／中天新聞）

車上堆雪人。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

強冷空氣接力！「中南部比北部冷」跌破10度 高山迎降雪

馬杜洛倒台...港媒：北京放貸委國逾1.8兆恐變「惡債」打水漂

寒流來襲放低溫假？停班課標準報你知 近10年兩例