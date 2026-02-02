影/玉山清晨降雪！積雪約1公分 絕美銀白世界曝光

今天(2日)持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，氣象署指出，玉山氣象站清晨6點前起有降雪現象，積雪深約1公分，目前降雪持續中。

玉山氣象站今天清晨6點前起有降雪現象。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭高溫約16、17度，白天仍偏涼，而中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。

降雨方面，氣象署指出，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

氣象署提醒，在溫度與水氣條件配合之下，3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

