影》玉山零下5度！降雪如撒糖霜 攻頂山友曝主峰路況

大陸冷氣團發威，玉山北峰26日清晨6時許觀測到降雪，飄雪約10分鐘，32隊80人昨晚入住玉山排雲山莊，其中60多人今成功登頂，分享步道路況。玉山國家公園管理處副處長邦卡兒．海放南（全鴻德）提醒，山區步道有結冰霜情形，籲山友攜帶雪地裝備，穿戴保暖並注意安全。

玉山北峰26日清晨6時許觀測到降雪，飄雪約10分鐘，攻頂山友分享玉山主峰路況。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

入冬以來最強大陸冷氣團來襲，玉山北峰氣象站測得零下4.7度低溫，南投縣信義鄉的玉山風口測站清晨5點10分也出現零下5.5度低溫，加上冷氣團挾帶水氣，玉山山區26日清晨6時28分觀測到下雪的情形，前後持續約10分鐘，玉山群峰彷彿撒了糖霜。

玉山群峰飄雪約10分鐘，彷彿撒了糖霜。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

32隊80人25日入住玉山排雲山莊，其中60多人26日成功登頂。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉管處指出，25日有32隊80人入住玉山排雲山莊，其中60多人26日清晨成功登頂，並帶回主峰步道路況，26日有36隊85人申請入住，由於山區步道有結冰霜情形，籲山友攜帶雪地裝備，評估自身能力再攻頂。

