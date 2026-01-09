影/玉山零下6.7度一片銀白 夢幻合歡山民眾堆雪人打雪仗

今（9）日各地清晨寒冷，玉山氣溫最低一度出現零下6.7度，中央氣象署指出，從清晨6點觀測起，到目前仍持續降雪中。合歡山也有許多民眾上山追雪。此外，武陵農場藤花園也再次結冰，重現冰晶宮奇景。

玉山降雪 。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，玉山從上午6點觀測起降雪，目前持續中。並提醒近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率；若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰。合歡山也有許多民眾開心玩雪，堆起可愛的小鴨、貓等造型。武陵農場藤花園冰柱如簾垂掛，彷彿一張張冰柱捕夢網，花草枝葉也被霜凍封存，在晨光映照下閃耀著剔透光澤。

合歡山也有許多民眾開心玩雪 。（圖／中天新聞）

