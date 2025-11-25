影/玉里台9線83歲嬤遭撞命危 無照男肇逃留拖車鉤蓋遭逮

花蓮玉里台9線路段23日晚間發生嚴重車禍肇逃案件，一名83歲張姓老婦人步行穿越馬路時，遭一輛自小客車直接撞飛，導致頭部重創、骨盆多處骨折緊急送醫，目前仍昏迷。警方在現場發現肇事車輛掉落的拖車鉤蓋，循線在案發4小時內於富里鄉查獲65歲無照駕駛林姓男子，全案依刑法肇事逃逸罪移送偵辦。

83歲張姓老婦人步行穿越馬路 。（圖／翻攝畫面）

83歲張姓老婦人遭林姓男子駕駛的自小客車直接撞上 。（圖／翻攝畫面）

張姓婦人於11月23日晚間6時許從住家步行外出，行經台9線時遭林姓男子駕駛的自小客車直接撞上，張女當場被撞飛倒地不起，全身是血。林男撞到人後竟完全沒有下車查看傷者情況，直接駕車逃離現場。張女的家人發現她倒臥路邊後，緊急自行開車將她送往玉里榮民醫院急救，因傷勢過於嚴重，隨即轉院至花蓮慈濟醫院搶救。

警方獲報趕抵現場處理，在車禍現場發現一枚掉落的拖車鉤蓋，研判為肇事車輛撞擊後脫落的零件。員警立即調閱沿線監視器畫面，比對車體特徵，鎖定涉案車輛後展開追查。經過4小時的追查，警方在富里鄉萬寧村成功查獲涉案自小客車及林姓肇事駕駛。林男到案後坦承肇事逃逸行為，向警方表示因為撞到人感到非常害怕，一時慌張才會選擇逃離現場。

警方調查發現，林男並無駕駛執照，屬於無照駕駛。張姓婦人目前傷勢嚴重，仍在加護病房昏迷中，警方已將全案依刑法肇事逃逸罪嫌移送地檢署偵辦。

