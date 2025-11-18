影/王世堅回應陸艦排字「從從容容、游刃有餘」：兩岸要交流、不要兵戎相見

民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘」在大陸網路爆紅，解放軍海軍15日展開遠海綜合實習，綜合登陸艦「長白山艦」官兵在甲板上以人形排出「從從容容、游刃有餘」大字，引發關注，王世堅回應贊成交流。

王世堅今（18）日出面回應表示：「其實喔，這是我們台灣跟中國大陸之間，兩岸難得有的一個共識，就是這8個字『從從容容、游刃有餘』。好的金句，任何人都有使用的權利，中共訓練他們的部隊，當然要激發他們的軍心，要展示他們的決心，這是他們的權利。不過我們台灣也不是省油的燈，我們應對的態度也是從從容容，我們做好的準備也是游刃有餘，兩邊難得都有這個共識。」

王世堅表示：「既然大家都從從容容，大家都游刃有餘，不必這樣子的兵戎相見，我個人、還有全體國人、全體世人大家共同的看法，我們應該要想方設法大家一起追求全人類的和平才對，不是這樣子的窮兵黷武、互相放話，這個是不對的啦。」

王世堅指出：「現在兩岸之間大小對峙的時候，我們承認我們小，3萬6千平方公里、2300萬人，他們是大，900萬平方公里、14億人，當大小對峙的時候，大的一方應該先讓步，我們小的一方沒有讓步的道理跟空間，為什麼？我們小的一方先讓步，那就是投降了嘛！所以大小對峙，大的一方要先讓步，表示他們有風度、有肚量，大的一方應該先這樣才對，而不是要我們小的一方先棄械投降，這是不對的，所以這一點希望他們也能夠想清楚。」

王世堅強調：「其實兩岸之間，我們昨天是敵人，明天不曉得，但是今天我們可以交流，今天我們大家可以在經濟上、文化上來交流，世界上不只台灣、中共之間的對峙，很多國家也是這樣，即便在對峙，但是相互之間也尋求共識、求同存異，這才是對的。」

王世堅稱：「所以我們尊重他們要在他們的船艦甲板上，他們要怎麼樣把『從從容容、游刃有餘』排成人型，來展示他們的信心、決心，這個我們尊重，但是相對的，我們也是敬告中共，我們台灣應對的態度我們也是從從容容，我們所做的各項準備我們也是游刃有餘。但是有必要真的這樣子動刀動槍嗎？像中共除了排這些字，今天也還發表『槍已上膛，劍已出竅』，我個人是覺得完全沒這樣的必要，何必呢？不必把話講死、講絕，並不是說你把話講死、講絕，就表示說你很強大、大家都怕了你，不是這個樣子，因為人世間總是還有正義公理，大家照道理來談論。我們台灣人絕大多數的國人同胞都是熱愛和平，我們是一個很善良、很厚道的民族，尤其這400年來台灣民族所受到的委屈，絕對不亞於你們中共數百年來所受到的委屈，所以我們不必這樣子兵戎相見。」

王世堅最後稱：「所以我認為大家互相展示信心、決心，這樣就好了，其他不必要過激的言論，省下來吧，倒是我們把許多精神可以花在兩岸之間彼此的交流，我再一次強調，我們昨天是敵人，明天不曉得，今天我們可以交流。世界上很多地區、國家也是這樣子。至於這8個字的金句『從從容容、游刃有餘』，我們當然是歡迎中共、歡迎任何國家、任何人都來使用，只要是好的金句，全體世人都可以來運用，但是要運用得當，如果『從從容容、游刃有餘』背後是加了『槍已上膛、劍已出竅』，那就不對了，『槍已上膛、劍已出竅』那接的應該是『匆匆忙忙、連滾帶爬』，不必要到這樣子的地步，全人類要追求更高的境界，要和平、要均富，人生只有一次，我們大家都來追求完美的人生。」

