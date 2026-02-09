(影)王世堅在台中談堅系「開玩笑的」 莊瑞雄：打不死的時候就是

[Newtalk新聞] 立委王世堅今天到台中陪英系市議員參選人辦理提名登記，強調自己之前說的「堅系」是開玩笑的。一同到場的立委莊瑞雄說，是因為王世堅夠悍，打不死的時候就是「堅系」。





民進黨「台中英連線」8位市議員參選人，今（9）日在民進黨英系召集人立委莊瑞雄、中常委立委王世堅陪同下，前往民進黨台中市黨部完成黨內初選登記，英系戰力正式成軍。英系表示，將以最嚴格的議會監督迎戰選舉，凝聚改革力量，推動台中換黨執政。

綠營近來的人氣立委王世堅被媒體問到，自己曾說是堅系，今天來幫英系站台，這些小雞會不會成為堅系在台中的延伸？王世堅馬上笑著回答說：「謝謝你這個問題，雖然這個問題有點挑撥離間，其實根本沒有堅系，我是開玩笑的啦。民進黨數10年來形成四大派系，不只是民進黨，國內其他政黨都一定有派系，甚至只要是民主國家政黨一定有派系，日本大選才剛結束，自民黨的派系多如牛毛，我說堅系完全是半開玩笑，個人從政理念一向是獨來獨往，從黨外時期到加入民進黨，我都是獨來獨往，卅多年下來，我說是民進黨最小的派系，王世堅的堅系，就是1個人的派系，完全是開玩笑，沒有任何意思。」





莊瑞雄隨後補充說明：「我和王世堅這個兄弟相交超過30年，我每次都說他被打但打不死的時候，你就是堅系，兄弟姊妹大家有難需要幫忙的時候，你就是英系，所以其實也不是開玩笑，是代表說他對事情有非常大的堅持，而且他自己本身也有很大能量為台灣社會來做事，當民進黨的良心，跟今天在場每位議員都一樣，不管是老將或新枝，為台中的未來打拚，這個是他們一直堅持的理想，所以堅系就是我們的兄弟，英系的好兄弟。」





今天到場的英系參選人，包括六位爭取連任以及兩位新人，新人是第1選區（大甲、大安、外埔）的吳中源，為前議員吳敏濟之子。第4選區（后里、豐原）新人蔡怡萱，為豐原農會總幹事蔡森揚之女，代表年輕世代承擔公共責任。





爭取連任的是第5選區（神岡、大雅、潭子）蕭隆澤，第6選區（西屯）陳淑華，第8選區（北屯）謝家宜，第9選區（北區）陳俞融，第11選區（東、南區）陳雅惠，第13選區（大里、霧峰）張芬郁。





「台中英連線」指出，英系長期是台中市議會中最堅定、最有戰力的監督力量，始終站在第一線為市民把關。現場，8名市議員參選人一字排開，與支持者齊聲高喊「台中英世代、創造欣未來」、「市長換欣、台中創新」、「英世代、凍蒜！」等口號，象徵英系團結出擊，也傳達台中要改變、不能再空轉的明確訊息。





「台中英連線」表示，面對市政爭議頻傳，台中若要真正前進，就必須透過選舉重新選擇方向。英系議員除力拚議會席次全面過關，也將全力輔選民進黨市長候選人何欣純，期盼讓市政回到務實治理、回應民意的正軌。





「台中英連線」強調，盧秀燕市長任內，非洲豬瘟防疫破口、捷運塔吊致命事故、食安風暴、購物節大撒幣、重大建設延宕、颱風淹水應變失能等爭議不斷，「七線齊發」更淪為政治口號。英系議員將持續嚴格監督預算、緊盯施政成果，不容市政爭議草率帶過，為市民把關，守住台中。

