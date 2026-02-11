(影) 王世堅稱高金素梅是「台灣派」 綠基層炸鍋批：你背叛的不只是民進黨

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅近日因涉案遭檢調搜索，並被裁定限制出境、出海。對此，民進黨立委王世堅卻公開表示相信高金素梅是「台灣派」，相關說法引發黨內強烈反彈。民進黨台北市議員參選人林子揚今（11）日高分貝痛批，從國安角度檢視，高金素梅過去的多項行為，根本就是「認知作戰的標準腳本」。





林子揚指出，高金素梅曾於2015年前往中國參加「九三閱兵」，在立法院質詢時，甚至兩度脫口而出「我們習近平」的說法；此外，她在質詢行政院長卓榮泰時，還曾將總統賴清德及民進黨政府比擬為前德國納粹領導人希特勒，指控政府獨裁。他直言，這些言行若從國安視角來看，早已高度符合統戰與認知作戰的操作邏輯。

廣告 廣告





林子揚直言，身為後輩，他必須公開提醒王世堅「請清醒」。他強調，當一位長期杯葛我國國防預算、配合統戰敘事的人，被公開背書為「台灣派」，這不只是是非不分，更是在台灣防衛體系上製造實質破口。





他也表示，民進黨的核心價值，是守護國家自由民主與主權，是清廉與法治，而非在檢調依法辦案之際，替高度爭議人物護航。他痛批，王世堅身為黨內前輩，卻在此時成為傾中勢力的「堅維拉」，不僅模糊敵我意識，更辜負選民長期的信任與託付。





林子揚批評，這樣的行為並非所謂「超越黨派」，而是赤裸裸的「是非不分」。他也以自身名義表態，自己代表的是「絕不退讓的台派新生代」，呼籲王世堅應向支持者公開道歉。





林子揚最後強調，守護民主不是口號，更不容任何人在關鍵時刻成為在地協力的推手。他直言，所謂「叛黨就退出政治」的說法毫無意義，因為被背叛的，不只是政黨，而是所有堅定守護台灣民主價值的人民。

