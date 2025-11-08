（影）王宇婕認了生活白痴！錯買洗衣機「乾脆送司機」 常忘帶鑰匙慘遭鎖門

王宇婕坦言自己是生活白癡。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者邱奕欽／台北報導〕「本土劇女神」王宇婕個性開朗又自然，近日被YouTube頻道「哈哈台」街訪時，意外自曝一連串「生活白痴」糗事，她透露買洗衣機前未先量尺寸，結果體積太大放不進陽台乾脆送人。不僅如此，王宇婕被鎖在門外的次數太過於頻繁，鎖匠也因此讓她以「月結」付帳，讓主持人直呼太誇張。

王宇婕回憶，當初買洗衣機時忘了丈量空間，貨到時人剛好又在外地拍戲，直到1個月後開箱才發現機體太大放不進陽台。由於退貨期已過，王宇婕起初挨戶想送給鄰居卻逐一撲空，最後將全新的洗衣機直接送給家電司機，讓哈哈台工作人員聽完傻眼大笑，「下次要退貨先打給我！」

不僅如此，王宇婕還是鎖匠的常客，她坦言以前還沒裝電子鎖時，常因倒垃圾或清春聯一時分神，就被反鎖在門外，甚至次數多到被鎖匠主動以「月結」處理，對方還不忘笑虧「你們一家都會忘記帶鑰匙，這樣結比較方便！」她對此也幽默認命「可能是基因問題，不是我一個人的問題。」種種事蹟讓網友們全都笑翻。

