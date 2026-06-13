影／王瞳離開台灣接噩耗！因艾成「結拜」傅子純 淚崩沒見到最後一面
【緯來新聞網】傅子純近日病逝享年46歲，結拜妹妹王瞳得知噩耗當下，正登上「麗星郵輪」準備出海演出，無法見到因艾成牽線的「結拜姊姊」傅子純最後一面，只能在社群抒發心情，終於在登台時潰堤，為傅子純獻唱〈城裡的月光〉，感慨地說：「人生的道路上，月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，一些無常就是日常。」
王瞳唱到哭。（圖／麗星郵輪提供）
王瞳這回跟著「霸氣樂團」在麗星郵輪探索星號演出，一連帶來多首歌曲，在演唱〈城裡的月光〉前，忍不住哽咽，向在場觀眾吐露失去好友傅子純的悲痛，壓抑的情緒瞬間爆發，淚喊：「人生的道路上，月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，一些無常就是日常，但我們有一顆勇敢的心，我們可以控制自己的心去坦然接受，跟成為更多人的祝福，我們今天就把那一份為他祈禱的溫暖的力量唱給他。」
邊哭邊唱〈城裡的月光〉，她一度哭到唱不下去，其實原本曲目就有這首歌，但一想到無法見到傅子純最後一面，再專注眼前工作，還時沒辦法好好整理情緒，自嘲歌藝不佳，哭了更難聽，「感謝這次表演讓我宣洩，把自己重新整理，好好面對自己，比較能夠接受，唱完之後突然有能接受這件事，等回到台北趕快安排時間去看他」。
談起他們交情，艾成當年拍攝《新兵日記》與傅子純成為室友，經常一起吃飯、喝酒，交情相當不錯。後來王瞳與艾成交往，與傅子純漸漸熟識，後來在八點檔也有多次交手。她分享有次三人聚會時，和傅子純開玩笑「結拜」成為好姊妹，「我們沒有滴血，只有敬酒，不是兄妹，是姊妹，他叫我妹妹、我叫他姊姊」。
王瞳（左）和傅子純情同親兄妹之要好。（圖／翻攝王瞳臉書）
為滿足不同年齡層旅客需求，探索星號今年暑假持續推出分齡化娛樂內容規劃。從熟齡旅客喜愛的經典金曲演唱會、年輕族群熱愛的主題派對，到親子家庭期待的互動體驗與夏令營活動，讓不同世代旅客都能在同一趟旅程中找到屬於自己的時光。
今年6月至8月期間，探索星號將陸續推出多場演唱會及主題活動，包括陳明真、Makiyo、季忠平、曾心梅、紀曉君、巴大雄及國語作業簿等不同世代藝人輪番登船演出，讓娛樂成為旅程的一部分。
王瞳（右）與「霸氣樂團」主唱于浩威合唱〈城裡的月光〉淚崩。（圖／麗星郵輪提供）
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