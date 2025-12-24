影/王義川率「立院八家將」大鬧立院！謝寒冰狠酸：出來給人笑的

民進黨立委王義川在23日立法院程序委員會中，帶領八名綠委上台，這一行為引發了藍綠雙方的激烈口角。藍委羅智強質疑民進黨是否害怕發言，而媒體人謝寒冰則認為，綠營不應該只會指責在野黨不敢倒閣，自己完全有能力提出倒閣提案，但卻選擇不這麼做，總統賴清德也沒種辭職大家重選，只是在鬧笑話。

義川在23日立法院程序委員會中，帶領八名綠委上台抗議。（圖/資料照）

謝寒冰23日在友台政論節目《新聞大白話》節目中指出，王義川的行為讓人感到可笑，而且很妙，因為王義川假如認為彈劾不會過，就排進去就好，反正不會過，浪費那麼多時間力氣，反正又不會過，那是在緊張什麼？而且就算彈劾成案，排入程序委員會，難道叫賴清德來國會就會來嗎？大家都知道不會來。

民進黨立委王義川。（圖/資料照）

謝寒冰強調，賴清德從未真正尊重過國會，也沒尊重藍白立委，甚至對綠營的立委也缺乏尊重，謝更開酸「他也不尊重你們，他把你們都當他下面的走狗看！不是嗎？叫你們幹嘛就幹嘛，你們除了聽命之外，不能有自己的意見，不是嗎？你們自己被人看扁了，還在那邊裝得跟什麼一樣？」

謝寒冰狠酸，民進黨若真的有意願，可以隨時提出倒閣，沒有人會攔著他們。謝寒冰直言，大家在問是賴清德有沒有種辭職，到時大家就一起重新選，「我笑你們不敢」，更嘲諷王義川有時候就是出來給人笑話的。

