影／王齊麟婚禮開金嗓！同台品冠飆唱經典情歌 「這句歌詞」意外藏超閃暗號？

奧運金牌羽球選手王齊麟與前「樂天女孩」陳詩媛日前舉辦盛大婚宴，包括體壇與演藝圈的親朋好友都到場祝賀。而歌手品冠也上台與王齊麟合體獻唱經典情歌《那些女孩教我的事》品冠事後在社群上透露，這是他的歌曲裡面王齊麟最熟悉的一首，不過現在這首歌要改成《那些這個女孩教我一輩子的事》他也點出歌詞提到的「第一行『詩』的狂妄」彷彿早就命中注定，牽起王齊麟和陳詩媛的命運。

品冠出席王齊麟、陳詩媛婚禮，和新郎同台飆唱他的經典歌曲《那些女孩教我的事》。（圖／IG：victorwong0226；jensontien）





